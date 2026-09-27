Wybory na prezydenta Krakowa. Są wyniki exit poll

Lokale wyborcze w Krakowie zostały zamknięte w niedzielę po godzinie 21:00. Telewizja Polsat News zaprezentowała dwa niezależne exit polle, które zostały przygotowane przez renomowane pracownie Ipsos oraz Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB).

Z badania exit poll, które zostało przeprowadzone przez Ipsos, wynika, że do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa przechodzą: Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) z poparciem 36,6 proc. i Monika Piątkowska – (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami), na którą głos oddało 24,4 proc. wyborców.

Na podobne rozstrzygnięcie wskazuje sondaż przeprowadzony przez OGB. Badanie wskazuje, iż do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa również przechodzą: Łukasz Gibała (35,7 proc.) i Monika Piątkowska (28,4 proc.).

Kto startował na prezydenta Krakowa?

O urząd prezydenta Krakowa w I turze głosowania ubiegało się siedmioro kandydatów. Byli to: Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (KW NL), Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (KW Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami), Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska).

Z kolei Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – ReferendumKRK) wycofał się ze startu 23 września br. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl wyjaśnił w rozmowie z RMF FM, że nazwiska kandydata, który wycofał się z ubiegania o urząd, nie wykreśla się z kart do głosowania. Prawo nie przewiduje również w takiej sytuacji drukowania nowych kart.

Głosowanie w Krakowie rozpoczęło się o godz. 7. Do jego zakończenia obowiązywała cisza wyborcza, co oznaczało zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych.

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