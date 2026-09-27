Kraków wybiera nowego prezydenta. Trwa głosowanie

W niedzielę rano mieszkańcy Krakowa ruszyli do urn, aby wybrać następcę Aleksandra Miszalskiego. Przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent został odwołany przed upływem kadencji.

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych.

Lokale mają zostać zamknięte o godz. 21. Dopiero po zakończeniu ciszy wyborczej będzie można publikować sondaże i inne materiały objęte zakazem.

Siedmioro kandydatów na prezydenta Krakowa

O urząd prezydenta Krakowa ubiega się obecnie siedmioro kandydatów: Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej.

Początkowo zarejestrowanych było ośmioro kandydatów. 23 września Miejska Komisja Wyborcza skreśliła jednak z listy Jana Hoffmana z KWW Jana Hoffmana – ReferendumKRK.

Jego nazwisko pozostało na wydrukowanych wcześniej kartach do głosowania. Komisje nie mogą go samodzielnie skreślać ani dokonywać jakichkolwiek dopisków. W lokalach mają natomiast znajdować się informacje o wycofaniu Hoffmana, a członkowie komisji przy wydawaniu karty powinni pouczyć o tym wyborców.

Aby prawidłowo zagłosować na jednego z pozostałych kandydatów, należy postawić znak "X" w kratce przy jego nazwisku.

Kto może zagłosować?

Prawo do udziału w wyborach mają pełnoletni wyborcy stale zamieszkujący w Krakowie i ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców. Informację o swoim obwodzie i lokalu wyborczym można sprawdzić elektronicznie, m.in. za pomocą usług państwowych. Krakowski magistrat udostępnił również szczegółowy wykaz obwodów i lokali wyborczych.

Przy głosowaniu konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić tradycyjnym dokumentem ze zdjęciem albo przy użyciu mDowodu w aplikacji mObywatel.

Przedterminowe wybory zostały formalnie zarządzone rozporządzeniem premiera z 31 lipca. Głosowanie odbywa się 27 września.

Jeśli nikt nie przekroczy 50 proc., będzie druga tura

Do zwycięstwa w pierwszej turze potrzebne jest uzyskanie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie tego wyniku, konieczne będzie ponowne głosowanie z udziałem dwóch osób, które w pierwszej turze otrzymają największe poparcie.

Druga tura odbędzie się wówczas 11 października.

Oficjalne wyniki będą znane po zliczeniu głosów przez komisje wyborcze. Do zakończenia głosowania nie można natomiast publikować sondaży dotyczących preferencji wyborczych ani prognozować wyników.