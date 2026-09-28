Gibała czy Piątkowska? Jest pierwszy sondaż przed drugą turą

W niedzielnych, przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska.

Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października.

Gibała czy Piątkowska? Sondaż przed drugą turą

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że Łukasz Gibała może wygrać drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie z wynikiem 57,2 proc. W najnowszym badaniu Monikę Piątkowską wybrało 38,4 proc. ankietowanych.

4,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddać głos.

Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie

Lokale wyborcze w Krakowie czynne były w niedzielę od godz. 7:00 do 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązywała cisza wyborcza, co oznaczało zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Natomiast kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL Monikę Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.).

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

Frekwencja wyniosła 43,5 proc. Oddano 255 785 ważnych głosów. Przypomnijmy, że na finiszu kampanii ze startu w wyborach zrezygnował Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. Hoffman poparł Łukasza Gibałę.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zarządzono po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki prezydenta miasta pełni Stanisław Kracik.

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