Konfederacja bez kandydata w Krakowie. Tak zagłosowali jej wyborcy

W niedzielę odbyły się przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała oficjalne wyniki glosowania. Wynika z nich, że w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) oraz Monika Piątkowska (popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL).

Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Z kolei Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.). Ponowne głosowanie zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

Wyborcy Konfederacji zdecydowali. Wyraźna przewaga jednego kandydata

Wyborcy Konfederacji musieli w niedzielę szukać kandydata poza swoim ugrupowaniem. Przedstawiciel tej formacji Bartosz Bocheńczak nie zebrał bowiem wymaganej liczby podpisów.

Z badania exit poll, które udostępniła stacja Polsat News, wynika, że najwięcej wyborców deklarujących poparcie dla Konfederacji w wyborach do Sejmu w 2023 r. zagłosowało na Łukasza Gibałę (61,9 proc.).

19 proc. sympatyków Konfederacji wskazało na Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Trzecim najczęściej wybieranym w tej grupie kandydatem był reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki. Poparło go 14,8 proc. zwolenników Konfederacji.

Po 2,1 proc. wyborców partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zagłosowało na Aleksandrę Owcę oraz Monikę Piątkowską. Żadnych wskazań w tej grupie nie uzyskali Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk.

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