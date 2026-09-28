Sobkowiak-Czarnecka nie zna oprocentowania pożyczki SAFE. Bryłka kpi

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, była pełnomocnik rządu ds. programy SAFE, była pytana w poniedziałek w Polsat News, czy "wiemy na ile pożyczyliśmy te 28 miliardów, na ile pożyczymy za chwilę te 20 miliardów euro?".

Program SAFE. Sobkowiak-Czarnecka nie wie, jakie jest oprocentowanie pożyczki

– 28 miliardów złotych było zaliczką. Na razie jeszcze nieważny jest ten procent. To jeszcze nam nie leci. Teraz będzie najważniejszy moment, kiedy będziemy tę transzę już pierwszą właściwą otrzymywać. I to oprocentowanie będzie równe oprocentowaniu w danym momencie obligacji wypuszczanych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską – powiedziała.

Dopytywana, ile to jest na dziś, odpowiedziała, że myśli, iż ponad 3 proc.

– Szczerze powiedziawszy, pochłonięta Stanami w ostatnim tygodniu, nie sprawdzałam tego – odparła.

Bryłka krytykuje wiceszefową MON. "Dość nowatorska metoda"

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, skrytykowała wiceminister obrony narodowej za tę wypowiedź.

"Pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pochłonięta Stanami, nie zdążyła sprawdzić oprocentowania SAFE dla wypłaty największej transzy 20 mld euro, ale nie przestaje go zachwalać" – napisała na platformie X.

Europoseł Konfederacji oceniła, że "to dość nowatorska metoda zarządzania finansami państwa: najpierw zachwyt i podpisanie umowy, potem lektura warunków".

"Sposób działania na miarę rządu Morawieckiego przy KPO" – skwitowała Anna Bryłka.

Program SAFE

SAFE to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała 8 maja w Warszawie umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

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