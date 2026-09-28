Nowe zarzuty wobec posła KO. W tle miliardy z programu SAFE

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. O areszt wnioskowała Prokuratura Europejska, która przedstawiła parlamentarzyście cztery zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Chodzi o inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Według śledczych, polityk KO miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Prokuratura Europejska wskazywała m.in. na wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na podróż zagraniczną. Król zaprzeczył tym twierdzeniom. Przekonywał, że nigdy nie był w Tajlandii, a auto pożyczył od swojego przyjaciela.

Król załatwiał kontrakty z SAFE?

Teraz portal Zero.pl ujawnił, że Wojciech Król miał podjąć się pośrednictwa w sprawach dotyczących zakupów dla służb mundurowych i wojska. Chodziło o produkty spółek z grupy WISS, związanych z przedsiębiorcą Piotrem W. Ten został w lipcu tego roku zatrzymany i usłyszał zarzuty, po czym decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. To on, zdaniem prokuratury, miał przekazywać posłowi KO korzyści, m.in. 2,5 tys. euro w gotówce, użyczenie Mercedesa na wyjazdy do Włoch oraz opłacenie wyjazdu do Tajlandii (do którego ostatecznie nie doszło).

Według Prokuratury Europejskiej, Król miał obiecać Piotrowi W. pomoc w nawiązaniu współpracy między państwowymi instytucjami i spółkami z grupy WISS. Parlamentarzysta miał powoływać się na znajomości m.in. w MSWiA, MON, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz spółce Jelcz.

Zdaniem śledczych, polityk miał wpływać na kształt specyfikacji istotnych warunków zamówienia tak, aby odpowiadały produktom grupy WISS. Takie rozwiązania mogły ograniczać konkurencję już na etapie przygotowania zakupów. Portal Zero.pl opisał, że część zakupów opisanych we wniosku mogła być finansowana z programu SAFE. Choć sama nazwa programu nie pojawia się w dokumencie.

Do 18 września Wojciech Król kierował sejmową podkomisją ds. modernizacji służb. Na posiedzeniu w kwietniu pytał, co z finansowaniem trzech projektów Straży Granicznej w świetle zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o SAFE. Dopytywał też, ile pieniędzy z unijnego programu przewidziano na inwestycje i zakupy dla SG.

"Próba powiązania sprawy Tramwajów Śląskich z programem SAFE budzi mój głęboki niepokój, ponieważ w mojej ocenie może wskazywać na polityczną motywację działań organu prokuratorskiego" – skomentował poseł KO.

Król zasiada w Sejmie od 2015 r. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Na początku września tego roku został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

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