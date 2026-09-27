Pomiatanie

Jaki jest chiński przywódca Xi prywatnie? Wiemy coś? (Wiemy, zaraz do tego wrócę, będzie ciekawe). Takie rzeczy dobrze wiedzieć, bo to pozwala gościa podejść. Podejście może być dyplomatyczne, psychologiczne, towarzyskie; można go też ewentualnie szantażować, gdybyśmy znali jakąś kompromitującą słabiznę.

No np. obecny przywódca Iranu, Ajatollah syn Ajatollaha, woli chłopców. Tfu! Jest z tego powodu obiektem niewybrednych żartów w USA, ale co na to prawo koraniczne w jego własnym kraju? W Iranie to się oficjalnie nazywa „sodomia” i jest za to kara śmierci – gdyby Ajatollah został przyłapany na zboczonych figlach, trzeba go skazać na szubienicę.

Irańscy przywódcy religijni wyszukali pewne koraniczne wyjątki – gdyby człowiek był „uwięziony w niewłaściwym ciele”, wówczas trzeba mu zrobić przymusową operację. Czyli Ajatollah mógłby się wykręcić od stryczka, ale musi się zoperować na kobietę, a kobieta nie może być Ajatollahem. Jak Iran sobie z czymś takim poradzi? Muszą go chyba otruć lub pozbędą się kłopotu rękami Izraela. Ajatollah wyjdzie na jakiś spacer z tego bunkra, w którym się ukrywa od miesięcy, a potem kabum i wybiorą kolejnego.