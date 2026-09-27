Megafuzja w Hollywood odmieni świat
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Megafuzja w Hollywood odmieni świat

Dodano: 
Warner Bros, Paramount
Warner Bros, Paramount Źródło: Unsplash
Transakcja stulecia w Hollywood, czyli fuzja Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance, ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Warta 111 mld dol. operacja doprowadzi do powstania jednej z największych na świecie grup medialno-rozrywkowych, w której skład wchodzić będą m.in. CNN, HBO, Warner Bros., CBS, Channel 5 w Wielkiej Brytanii oraz TVN i TVN24 w Polsce

Trwająca od kilkunastu miesięcy batalia prawników, inwestorów, polityków i aktywistów to gotowy materiał na scenariusz sagi łączącej bogactwo, intelekt i przebiegłość bohaterów „W garniturach” z politycznymi intrygami „House of Cards” i biznesowymi kulisami świata wielkich mediów z „The Morning Show”.

Sukcesja

Mamy w tej historii najpotężniejszych ludzi świata oraz najbogatszych inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Są biznesowe starcia, powiązania rodzinne oraz niezwykle wpływowi znajomi. Dyrektorem generalnym Paramount Skydance, który buduje właśnie medialne imperium, jest mierzący 185 cm wzrostu 43-letni David Ellison. Producent filmowy, były aktor – zagrał w takich filmach jak „Miłego dnia?”, „Flyboys – bohaterska eskadra” czy „Przyjaciel czy wróg” – oraz syn miliardera. I to nie jakiegoś tam miliardera (według „Forbesa” w Stanach Zjednoczonych miliarderów jest już blisko tysiąc), ale Larry’ego Ellisona, współzałożyciela i długoletniego dyrektora technologicznego firmy Oracle Corporation, którego fortunę szacuje się obecnie na około 190 mld dol., co daje mu ósme miejsce na liście najbogatszych ludzi świata.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także