Megafuzja w Hollywood odmieni świat

Trwająca od kilkunastu miesięcy batalia prawników, inwestorów, polityków i aktywistów to gotowy materiał na scenariusz sagi łączącej bogactwo, intelekt i przebiegłość bohaterów „W garniturach” z politycznymi intrygami „House of Cards” i biznesowymi kulisami świata wielkich mediów z „The Morning Show”.

Sukcesja

Mamy w tej historii najpotężniejszych ludzi świata oraz najbogatszych inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Są biznesowe starcia, powiązania rodzinne oraz niezwykle wpływowi znajomi. Dyrektorem generalnym Paramount Skydance, który buduje właśnie medialne imperium, jest mierzący 185 cm wzrostu 43-letni David Ellison. Producent filmowy, były aktor – zagrał w takich filmach jak „Miłego dnia?”, „Flyboys – bohaterska eskadra” czy „Przyjaciel czy wróg” – oraz syn miliardera. I to nie jakiegoś tam miliardera (według „Forbesa” w Stanach Zjednoczonych miliarderów jest już blisko tysiąc), ale Larry’ego Ellisona, współzałożyciela i długoletniego dyrektora technologicznego firmy Oracle Corporation, którego fortunę szacuje się obecnie na około 190 mld dol., co daje mu ósme miejsce na liście najbogatszych ludzi świata.