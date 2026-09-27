"Do Rzeczy" nr 40: Na skraju katastrofy. Kto próbuje wciągnąć nas w wojnę?

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Tegoroczne „orędzie o stanie Unii Europejskiej” wygłoszone przez Ursulę von der Leyen powinno być dla Polaków sygnałem alarmowym i powodem natychmiastowego przebudzenia z europejskiego snu – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Władza plus elektryfikacja”.

– Film Macieja Kawalskiego to adaptacja powieści Prusa, a nie jej dekonstrukcja. A także piękne pożegnanie całej generacji polskich aktorów – stwierdza Piotr Gociek w artykule „Ta druga «Lalka»”.

– „Lefebryzm” jest uznawany za odstępstwo nie z powodu braku posłuszeństwa czy poszanowania hierarchii, a ze względu na swe podtrzymywanie tradycyjnej, niepodatnej na ewolucję reguły, dziś systemowo podważanej wiary. Dzieje się to przy jednoczesnym łaszeniu się hierarchów do wszelkiej maści autentycznych heretyków i schizmatyków, a nawet pogan, w ramach iluzorycznych wysiłków budowania panchrześcijańskiej czy międzyreligijnej jedności, ponad podziałami i bez wymogu przyjęcia katolicyzmu – tłumaczy Wojciech Golonka w tekście „Wyjątkowa zwyczajność”.

– Gdy jeden miliarder stawia w polu monumentalną figurę Matki Bożej, rozpisują się o tym media jak kraj długi i szeroki. Gdy jednak od całkiem niedawna setki tysięcy ludzi rokrocznie zmierzają do jednego miejsca, polskojęzyczne media milczą. Dlaczego? – zastanawia się Krystian Kratiuk w artykule „Przemilczany fenomen”.

– Nie wszyscy nad Dnieprem są gotowi bronić kraju za wszelką cenę. Coraz donośniej wybrzmiewa głos ukraińskich influencerów, popierających pokój, nawet jeśli będzie on oznaczać ustępstwa wobec Rosji – zauważa Maciej Pieczyński w tekście „Ukraińcy za pokojem”.

– Transakcja stulecia w Hollywood, czyli fuzja Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance, ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Warta 111 mld dol. operacja doprowadzi do powstania jednej z największych na świecie grup medialno-rozrywkowych, w której skład wchodzić będą m.in. CNN, HBO, Warner Bros., CBS, Channel 5 w Wielkiej Brytanii oraz TVN i TVN24 w Polsce – zapowiada Jacek Przybylski w tekście „Megafuzja w Hollywood odmieni świat”.

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha ostro o Rozwoju Plus Morawieckiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 28 września 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego

i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe

i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.



