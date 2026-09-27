Smartfon Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Herb zmieniający barwy pod wpływem światła słonecznego, aparat 200 MP, ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz, odporność na pył i wodę (norma IP69), bateria o pojemności 6500 mAh oraz mnóstwo dodatków ze szkolnego kufra z Hogwartu w zestawie – to największe zalety kolekcjonerskiej edycji smartfona chińskiej marki realme.

Pierwsza część książki o przygodach osieroconego chłopca, który w wieku 11 lat dowiaduje się, że jest czarodziejem i trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, ukazała się w Polsce nieco ponad ćwierć wieku temu.