Redakcja "Do Rzeczy" testuje smartfon Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition.
Herb zmieniający barwy pod wpływem światła słonecznego, aparat 200 MP, ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz, odporność na pył i wodę (norma IP69), bateria o pojemności 6500 mAh oraz mnóstwo dodatków ze szkolnego kufra z Hogwartu w zestawie – to największe zalety kolekcjonerskiej edycji smartfona chińskiej marki realme.
Pierwsza część książki o przygodach osieroconego chłopca, który w wieku 11 lat dowiaduje się, że jest czarodziejem i trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, ukazała się w Polsce nieco ponad ćwierć wieku temu.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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