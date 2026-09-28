Sondaż: Polacy ocenili Nawrockiego. Sygnał ostrzegawczy dla prezydenta

W badaniu OGB przeprowadzonym podczas wyborów prezydenckich w Krakowie Polakom zadano pytanie o to, co sądzą o Karolu Nawrockim. Respondenci mogli wybrać odpowiedź z czterech wariantów: "dobrze", "źle" i "ani dobrze, ani źle". Jak się okazuje, większość z nich negatywnie ocenia prezydenta RP.

Odpowiedź "źle" wybrało bowiem aż 46,5 proc. ankietowanych. Dobrze prezydenta ocenia 39,7 proc., a "ani dobrze ani źle" – 13,8 proc.

Badanych zapytano także o to, jakie uczucia budzi w nich Nawrocki. 24,1 proc. wskazało odpowiedź "złość", a 20,4 proc. – "duma". U 15,1 proc. badanych Nawrocki budzi uczucie "radości", a u 14,2 proc. "rozczarowanie".

13,3 proc. powiedziało, że prezydent budzi w nich "obojętność", 9,8 proc. "strach", a "entuzjazm" – 3,1 proc.

Nawrocki traci zaufanie Polaków

Z nowego sondażu zaufania do polityków, przeprowadzonego przez IBRiS dla Onet.pl, wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa obecnie 47,1 proc. badanych. To o 3,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu przeprowadzonym w sierpniu.

Drugie miejsce zajął wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, do którego zaufanie deklaruje 46,2 proc. badanych. Oznacza to, że zaufanie do szefa polskiej dyplomacji wzrosło o 2,6 pkt proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, zamyka podium. Prezesowi PSL ufa 42,8 proc. badanych. To wynik o 1,7 pkt proc. wyższy niż w sierpniowym badaniu.

Prezydent podpisze ustawę rządu?

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano: "Czy prezydent powinien podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?".

63,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak.

12,7 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

13,6 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że nie zna tematu.

Co dziesiąty badany udzielił odpowiedzi "trudno powiedzieć".

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