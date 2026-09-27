Podpis czy nie? Polacy odpowiedzieli, czego oczekują od Nawrockiego

Rząd po raz drugi podjął próbę wprowadzenia czasowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm działających na rynku paliw. Pierwszą ustawę Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Prezydent wskazywał wówczas m.in. na wątpliwości związane z zasadą niedziałania prawa wstecz.

We wrześniu Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt. Zgodnie z rządowymi założeniami wpływy z podatku mają wynieść około 4 mld zł i pomóc finansować działania osłonowe związane ze wzrostem cen paliw.

W najnowszym badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano, jak w sprawie nowych przepisów powinien zachować się prezydent.

51,7 proc. badanych chce podpisu Nawrockiego

Za podpisaniem ustawy opowiedziało się łącznie 51,7 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 33,1 proc., natomiast "raczej tak" – 18,6 proc.

Przeciw podpisaniu nowych przepisów jest 31,1 proc. respondentów. W tej grupie 17,3 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 13,8 proc. – "raczej nie".

Zdania w tej sprawie nie ma 17,2 proc. uczestników badania.

Wyraźne różnice pojawiają się przy podziale respondentów według deklarowanych preferencji partyjnych. Wśród wyborców ugrupowań tworzących obóz rządzący podpisania ustawy chce 91 proc. badanych – 65 proc. odpowiada "zdecydowanie tak", a 26 proc. "raczej tak". 9 proc. nie ma zdania.

Wyborcy opozycji częściej przeciw

Inaczej rozkładają się odpowiedzi w grupie wyborców ugrupowań zaliczonych w badaniu do opozycji, czyli PiS, obu Konfederacji oraz Razem.

W tej grupie 57 proc. respondentów uważa, że prezydent nie powinien podpisywać ustawy. 30 proc. wskazuje "zdecydowanie nie", a 27 proc. "raczej nie". Za podpisem jest 23 proc., natomiast 20 proc. nie ma zdania.

Największy sprzeciw w przytoczonym podziale odnotowano wśród sympatyków Konfederacji. 64 proc. z nich jest przeciw podpisaniu ustawy – 40 proc. zdecydowanie, a 24 proc. raczej. Popiera podpis 16 proc. badanych z tej grupy.

Wśród pozostałych wyborców 54 proc. oczekuje podpisu prezydenta, 15 proc. jest przeciw, a 31 proc. nie potrafi wskazać odpowiedzi.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 18-20 września 2026 roku metodą mieszaną CAWI/CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Wyniki pokazują deklarowane opinie respondentów w czasie realizacji badania, a nie ocenę zgodności ustawy z konstytucją ani jej skutków gospodarczych.

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