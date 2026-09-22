Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu

Z nowego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska głos w wyborach oddałoby 31,5 proc. badanych. To wzrost o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Nowy sondaż. KO, PiS i Konfederacja na podium

Na drugim miejscu znalazł się PiS z poparciem na poziomie 17,2 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci 2 pkt proc. poparcia w porównaniu z ostatnim badaniem.

Konfederacja z wynikiem 12,9 proc. zamyka podium. Oznacza to spadek o 2,2 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej z największym wzrostem. Rozwój Plus minimalnie nad progiem

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna może liczyć na 10,9 proc. poparcia. Tym samym ugrupowanie zaliczyło wzrost poparcia o 4,1 pkt proc. – największy w porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni.

Lewica mogłaby liczyć na 8,8 proc. głosów. To wzrost o 2,2 pkt proc.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma 5,3 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,7 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL (3,8 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.), Partia Razem (3,2 proc., spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Polska 2050 (0,5 proc., bez zmian).

Potencjalne koalicje w Sejmie

Jeśli chodzi o mandaty w Sejmie, KO miałaby 192 posłów, PiS – 95, Konfederacja – 66, Konfederacja Korony Polskiej – 53, Lewica – 39, Rozwój Plus – 15.

KO i Lewica miałyby łącznie 231 posłów. „Jest to jednak większość minimalna: wystarczy, że dwóch posłów zagłosuje inaczej niż klub i rząd przegrywa głosowanie. Do odrzucenia weta prezydenta brakowałoby 45 głosów” – komentuje WP.

KO i Konfederacja miałyby razem 258 mandatów.

Z kolei PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus, gdyby się porozumiały, to zabrakłoby im dwóch posłów do większości.

PiS z Konfederacją mają razem 161 mandatów. Z partią Grzegorza Brauna – 214, a z Rozwojem Plus – 229.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 18-20 września 2026 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

Mandaty przeliczono za pomocą kalkulatora opracowanego przez prof. Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kalkulator rozkłada poparcie z sondażu na 41 okręgów wyborczych według struktury wyników z poprzednich wyborów, a następnie dzieli mandaty metodą D'Hondta. Wynik jest szacunkiem. Nie uwzględnia zmian w regionalnym rozkładzie poparcia, które zaszły od ostatnich wyborów.

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