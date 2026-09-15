Rosja zaatakuje Polskę? W nowym sondażu opinie są podzielone

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla portalu Wirtualna Polska Polaków zapytano: "Czy obawia się Pan/i, że w najbliższych latach Rosja zdecyduje się na bezpośredni atak na Polskę lub kraje bałtyckie?".

Rosja zaatakuje Polskę lub kraje bałtyckie? Nowy sondaż

50,8 proc. respondentów uważa, że ataku Rosji na Polskę lub kraje bałtyckie w najbliższych latach nie dojdzie, z czego 32,8 proc. twierdzi, że "raczej nie", 18,0 proc. – "zdecydowanie nie".

44,9 proc. badanych wyraża obawy przed bezpośrednią agresją Rosji, w tym 15,2 proc. "zdecydowanie tak", a 29,7 proc. – "raczej tak".

Zdania w tej sprawie nie ma 4,3 proc. badanych.

Atak dronów w pobliżu polskiej granicy

W niedzielę, po godz. 4:00 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to związek z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy. Przed godziną 10:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców. Podkreślono, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Z kolei Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował, że w pobliżu granicy z Polską – około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin – dron uderzył w ciężarówkę.

Ukraińskie koleje państwowe przekazały natomiast, że rosyjski bezzałogowiec uderzył lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości dwóch km od granicy z Polską.

W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (woj. zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 4–6 września 2026 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą mix-mode: wspomaganych komputerowo wywiadów kwestionariuszowych online oraz telefonicznych (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.

Czytaj też:

TVP Info opublikowało fałszywe zdjęcie. Kancelaria Tuska ostrzega Czytaj też:

Tusk zwołał pilne spotkanie. Premier przekazał szczegóły