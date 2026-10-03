Nawrocki ma powody do obaw? Tak Polacy w sondażu ocenili prezydenta

Z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że 44 proc. Polaków ocenia dobrze prezydenta Karola Nawrockiego.

39 proc. ankietowanych ma negatywne zdanie o głowie państwa.

15 proc. respondentów wybrało odpowiedź "ani dobrze, ani źle".

3 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż: Tak Polacy oceniają Nawrockiego. Prezydent ma powody do obaw?

W sierpniu, czyli równo rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP, Instytut Badań Pollster także zrealizował sondaż dla "Super Expressu" dotyczący notowań głowy państwa. Wówczas to 47 proc. ankietowanych oceniało Karola Nawrockiego dobrze.

"Podobną tendencję zniżkową widać w badaniu CBOS z sierpnia. Prezydenta Karola Nawrockiego dobrze oceniło wówczas 51 proc. ankietowanych, podczas gdy miesiąc wcześniej pozytywnych opinii było 56 proc." – odnotowuje gazeta.

Politolog komentuje wyniki sondażu

Dr Bartłomiej Machnik, politolog, komentując wyniki sondażu stwierdził, iż "to, że wskaźniki poparcia dla prezydenta ulegają zmianom, jest naturalnym stanem rzeczy i trudno jednoznacznie przesądzić, czy mamy do czynienia z trwałym trendem".

– Na opinie Polaków wpływa wiele czynników, które często mają wymiar emocjonalny – i tego upatruję w spadku ocen. Na te wskaźniki mogły wpłynąć np. kwestie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego i niepodpisywania kolejnej wersji ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, która – w mniemaniu rządu – ma pomóc w obniżeniu cen na stacjach. To sprawia, że zaangażowanie polityczne prezydenta może nie podobać się szczególnie wyborcom umiarkowanym. Oni reagują emocjonalnie chociażby na kwestię drożyzny – podkreślił.

Pytany o to, jak będą się kształtowały przyszłe notowania prezydenta, politolog odpowiedział, że "trudno to przewidzieć, choć można przypuszczać, że będą się zmieniać – w jedną lub drugą stronę – wraz z narastaniem konfliktu politycznego między dwoma ośrodkami władzy". – Jeżeli w przyszłym roku zmieni się rząd na bardziej sprzyjający Karolowi Nawrockiemu, jego odbiór społeczny może wyglądać zupełnie inaczej – dodał.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" został wykonany w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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