Nawrocki ma powody do zadowolenia? Polacy w sondażu ocenili prezydenta

W czwartek mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

Rok prezydentury Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili głowę państwa

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" Polaków zapytano o ocenę prezydenta.

47 proc. ankietowanych oceniło dobrze pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego.

43 proc. oceniło prezydenta Karola Nawrockiego źle.

10 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, komentując wyniki sondażu stwierdził, że "Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych".

– To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu – ocenił.

W czwartek spotkanie przed Pałacem Prezydenckim

Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 roku złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta RP W czwartek mija pierwsza rocznica jego zaprzysiężenia.

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, we wtorek na konferencji prasowej przypomniał, że rok temu – 6 sierpnia – tysiące osób przyjechały do Warszawy, żeby wziąć udział w uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta.

Ocenił, że było to "uwieńczenie wyboru Polaków, którego dokonali 1 czerwca wbrew całemu systemowi władzy, który robił wszystko, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem".

– Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie – zwrócił uwagę.

Paweł Szefernaker poinformował, że w tym roku Kancelaria Prezydenta RP organizuje wydarzenie związane z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.

– Bądźmy razem także w tym roku. 6 sierpnia, w czwartek, zapraszamy Polaków o godzinie 17:00 pod Pałac Prezydencki – powiedział.

Sondaż wykonano w dniach 16-17 lipca 2026 roku na próbie 1021 dorosłych Polaków.

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