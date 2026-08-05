Żurek straszy Nawrockiego. Dostał odpowiedź

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, powiedział we wtorek w TVP Info, że prezydent nie ma prawa oceniać osób wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Żurek grozi Nawrockiemu

– Ja się spodziewałem nawet, że będzie gorzej. Okazuje się, że jednak prezydent się tu poplątał. Widzieliśmy, że badał życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i za to odpowie – stwierdził.

Ocenił przy tym, że odbudowa autorytetu TK wymaga rozliczenia osób, które odpowiadały za łamanie prawa.

– Naprawdę chciałbym, żeby budynek Trybunału, który ma swoje miejsce i w Warszawie, i w Polsce, był znany w Europie jako miejsce o uznanym autorytecie, żebyśmy nie uciekali przed tymi, którzy łamali prawo, tylko żeby oni stanęli przed odpowiedzialnością prawną. I proszę mi wierzyć, że ten scenariusz jest realizowany – mówił Waldemar Żurek.

Leśkiewicz odpowiada Żurkowi. "Najgorszy minister"

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiadając na słowa Waldemara Żurka, powiedział w Polsat News, że "pycha kroczy przed upadkiem".

– Minister Żurek, widać, ma bardzo dobre powakacyjne samopoczucie, ale jakoś w ostatnich tygodniach nie słyszałem wypowiedzi ministra Żurka odnoszących się chociażby do afer w służbie zdrowia, w Szpitalu Południowym, ścigania tych osób, o których piszą dziennikarze, że mogli popełnić przestępstwa. Tego pan Żurek nie robi – podkreślił.

Rzecznik prezydenta ocenił, że "to jest najgorszy minister sprawiedliwości w historii III Rzeczpospolitej". – Człowiek, który kompletnie sobie nie radzi z zarządzaniem Ministerstwem Sprawiedliwości. Dowodów na to jest mnóstwo – dodał.

"Ślubowanie" wybranych na sędziów TK

9 kwietnia w Sejmie doszło do "ślubowania" czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Ślubowanie" w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny w Sejmie, stąd ślubowanie nie zostało złożone wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

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