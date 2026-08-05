Wstrząsające sceny na koncercie w Warszawie. "Wynosili ludzi spod barierek"

Koncert The Weeknd na PGE Narodowym w Warszawie był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych tego roku. Na występ kanadyjskiego artysty przyjechali fani z całej Polski, chcąc zobaczyć swojego idola na żywo. Jeszcze przed rozpoczęciem widowiska część uczestników musiała jednak zmierzyć się z bardzo trudnymi warunkami. Wysoka temperatura i tłok sprawiły, że służby medyczne od pierwszych godzin miały pełne ręce roboty.

Dramatyczne chwile przed koncertem The Weeknd

Upał i duszne powietrze w strefie pod sceną doprowadziły do licznych interwencji ratowników. Jak relacjonuje uczestnik wydarzenia w rozmowie z Pudelkiem, najtrudniejsza sytuacja panowała w pierwszych rzędach, gdzie wiele osób czekało na koncert od wielu godzin.

"Jest na maksa gorąco, nie da się oddychać. Jak Playboi Carti odpalił ognie, to był dramat. Na szczęście rozdają wodę, ale i tak wynosili ludzi spod barierek. Najgorzej, że dziewczyny nie dotrwały nawet do początku koncertu The Weeknd. A na pewno musiały długo czekać, żeby wystać sobie takie miejsce" – przekazał Pudelkowi uczestnik koncertu.

Problemy zaczęły się jednak jeszcze przed wejściem na stadion. Według relacji świadka pierwsze wezwania do ratowników medycznych pojawiły się już w kolejkach prowadzących do bramek PGE Narodowego.

"Jeszcze przed wejściem na stadion ludzie wołali medyków, bo robiło się słabo z gorąca. Później co najmniej trzy osoby zostały wyniesione z koncertu" – dodawał informator.

Polskę nawiedzają intensywne upały. W wielu regionach kraju temperatury przekraczają 35 stopni, a miejscami zbliżają się nawet do 40. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, apelując o unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia, regularne nawadnianie organizmu i zachowanie szczególnej ostrożności wobec dzieci, seniorów oraz osób przewlekle chorych.

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