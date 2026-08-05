Według dziennikarzy, w spotkaniu brali udział wysocy rangą urzędnicy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji. Byli to: brytyjski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Tim Barrow, były sekretarz stanu Niemiec Markus Ederer oraz doświadczony francuski dyplomata Pierre Vimont. Publikacja nie ujawniła, kto z Kremla był obecny na tym spotkaniu.

Zapytani o uczestnictwo w tym spotkaniu przedstawiciele wszystkich państw zaprzeczyli.

"Byli urzędnicy i think tanki często podejmują nieformalne działania dyplomatyczne, nie wykraczając poza ramy rządów, w celu poszukiwania potencjalnych rozwiązań złożonych problemów międzynarodowych. Takie spotkania są częściej inicjatywami prywatnymi, bez oficjalnego mandatu i odbywają się na poziomie dyskusji eksperckich. Te tak zwane spotkania drugiego szczebla mają na celu wymianę pomysłów, które mogą być później przekazywane kanałom rządowym” – pisze Bloomberg.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reagując na te informacje, stwierdziło, że takie spotkania mają „prawie zerowe” znaczenie dla zakończenia wojny. Jak zauważył rzecznik ministerstwa, Heorhij Tychyj, strona ukraińska nie wyraziła zgody na organizację takich spotkań przez Niemcy.

Europa spotyka się z Rosją?

Informacje podane przez Bloomberg nie są pierwszymi tego typu doniesieniami, które pojawiły się w przestrzeni medialnej w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że w czerwcu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że ambasadorzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec rzekomo domagają się spotkania z nim

– Posłuchajmy, ciekawe, jak ci ludzie wyrażą cokolwiek, co mogłoby doprowadzić do konstruktywnych myśli. Po tym, jak przywódcy tych ambasadorów – Merz, Starmer, Macron – powiedzieli absolutnie obraźliwe rzeczy pod adresem Federacji Rosyjskiej – stwierdził Ławrow na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OUBZ.

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