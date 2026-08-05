Obowiązkowy pobór w Niemczech? Władze szykują zmiany

Jak podaje dziennik "Bild", w ostatnich miesiącach resort rodziny zapytał 23 stowarzyszenia i organizacje, jakie zaplecze byłyby w stanie zapewnić w przypadku ponownego wprowadzenia służby cywilnej.

"Dopóki nie ma poboru, nie ma też służby zastępczej"

Rzecznik ministerstwa potwierdził w rozmowie z gazetą przeprowadzenie ankiety oraz istnienie takich planów. Jak przekazał, 22 spośród 23 związków i organizacji wskazało, że ich infrastruktura i placówki byłyby zasadniczo przygotowane, by w razie przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej zaproponować osobom odbywającym służbę zastępczą urozmaicony wachlarz możliwości.

– Dopóki nie ma poboru, nie ma też służby zastępczej – podkreślił przedstawiciel resortu rodziny. Zastrzegł jednocześnie, że gdyby obowiązkowa służba wojskowa okazała się w przyszłości konieczna, państwo musi mieć przygotowaną nowoczesną służbę zastępczą.

Ministerstwo ma przedstawić swoją propozycję w tej sprawie po przerwie wakacyjnej.

Młodzi Niemcy nie chcą iść do wojska

Program dobrowolnej rekrutacji do wojska w Niemczech nie spełnił na razie pokładanych w nim oczekiwań projektodawców.

Formularz, który Bundeswehra przesyła młodym Niemcom po ukończeniu przez nich 18 roku życia, obejmuje m.in.: miejsce na dane osobowe i informacje o wykształceniu, statusie rodzinnym, samoocenie kondycji fizycznej – od "bardzo dobrej" po "niską". Niemiecka armia podkreśla, że wymaga "minimalnego poziomu sprawności fizycznej", aby można było wziąć udział w szkoleniu. W ankiecie pada również pytanie: "Czy jest Pan/Pani zasadniczo zainteresowany(a) dobrowolną służbą wojskową?", a odpowiedzi udziela się przez wskazanie stopnia w skali od 0 do 10, przy czym 0 oznacza brak zainteresowania, natomiast 10 – zdecydowaną chęć zostania żołnierzem.

Jak się okazuje, spośród blisko 300 tys. 18-latków objętych programem od stycznia do maja chęć natychmiastowego wstąpienia do Bundeswehry zadeklarowało zaledwie 530 osób.

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