Dziennikarka TVP pęka z dumy. "Wysiłek się opłaca"

Pierwsze półrocze przyniosło istotne zmiany na polskim rynku telewizyjnym. Z czerwcowych danych Nielsen Audience Measurement, które podawał serwis Wirtualne Media, wynikało, że nowym liderem oglądalności został TVN, który wyprzedził zarówno Polsat, jak i TVP1. Ta ostatnia spadła z pierwszego na trzecie miejsce.

W lipcu, według danych Nielsen Media, które przywołuje serwis Press.pl, największy udział w rynku telewizyjnym w grupie wszystkich widzów ponownie wypracowała TVP1. Z kolei w grupie komercyjnej 16-59 pozycję lidera utrzymał TVN. Nastąpiły także wyraźne zmiany w wynikach pozostałych nadawców.

TVP1 odzyskała pozycję lidera. TV Republika wciąż wyżej niż TVN24

W grupie ogólnej TVP1 osiągnęła 7,83 proc. udziału w rynku, poprawiając wynik sprzed roku, gdy notowała 6,91 proc. Na wyniki Telewizji Polskiej wpływ mogły mieć transmitowane do 19 lipca mistrzostwa świata w piłce nożnej, których nadawcą była TVP. Na wzrost oglądalności zapracował również TVN, który zwiększył udział z 5,26 proc. do 5,71 proc.

Gorzej wypadły pozostałe stacje z tzw. wielkiej czwórki. Polsat zakończył miesiąc z wynikiem 5,61 proc., wobec 6,21 proc. rok wcześniej, natomiast TVP2 uzyskała 5,08 proc., co oznacza niewielki spadek z 5,09 proc.

Największy spadek w pierwszej dziesiątce zanotowała Republika. Udział stacji obniżył się z 6,93 proc. do 5,02 proc. Mniejszą widownię niż przed rokiem miał również TVN24, którego wynik zmniejszył się z 5,11 proc. do 4,86 proc.

W dalszej części zestawienia znalazły się: TVN Siedem z udziałem 3,07 proc. (spadek z 3,26 proc.), TV Puls z wynikiem 3,01 proc. (wzrost z 2,97 proc.), TVP Sport – 2,66 proc. (wzrost z 1,06 proc.) oraz TV4, która zamknęła pierwszą dziesiątkę z udziałem 2,6 proc., nieznacznie poprawiając ubiegłoroczny rezultat 2,59 proc.

W grupie komercyjnej 16-59 pierwsze miejsce przypadło TVN, który zwiększył udział z 6,4 proc. do 7,08 proc. Drugą pozycję zajęła TVP1, notując wyraźny wzrost z 4,57 proc. do 6,76 proc. Polsat zakończył miesiąc z wynikiem 6,11 proc., wobec 6,48 proc. rok wcześniej. Kolejne miejsca zajęły: TVN Siedem – 3,77 proc. (spadek z 4,25 proc.), TV Puls – 3,76 proc. (wzrost z 3,55 proc.), TVP2 – 3,67 proc. (spadek z 3,82 proc.) oraz TV4 – 2,94 proc. (wzrost z 2,82 proc.). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły Republika z wynikiem 2,81 proc. (spadek z 4,05 proc.), TVN24 – również 2,81 proc. (spadek z 3,36 proc.) oraz TVP Sport, który zwiększył udział z 1,08 proc. do 2,8 proc.

Dobrosz-Oracz dumna z wyniku. "Wysiłek się opłaca"

Wyniki skomentowała Justyna Dobrosz-Oracz, która zasiliła szeregi TVP po zmianie władzy, pod koniec 2023 roku. Wcześniej dziennikarka pracowała w "Gazecie Wyborczej". Pierwszy raz na antenie TVP Info pojawiła się na początku lutego 2024 roku. Od tego czasu w Telewizji Polskiej prowadzi m.in. rozmowy z politykami w programie "Gość poranka", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 i 8.15, a także "Pytanie dnia", "Woronicza 17" i program o wymownym tytule – "Bez trybu", który można oglądać w TVP Info w każdą środę po godz. 20.00. Ten ostatni format to autorski pomysł prezenterki. Dobrosz-Oracz pracowała już wcześniej dla publicznego nadawcy, odeszła w 2016 roku, kiedy prezesem TVP został Jacek Kurski.

"Wysiłek się opłaca. Dziękujemy państwu" – napisała krótko.

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