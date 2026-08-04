Rosja zastrzeliła portugalskiego drona

Dowódca rosyjskiego batalionu zwalczania dronów w obwodzie briańskim powiedział, że operatorzy początkowo nie rozpoznali typu maszyny. Jak relacjonował, bezzałogowiec różnił się od wcześniej spotykanych konstrukcją skrzydeł i usterzenia.

Po zestrzeleniu okazało się, że jest to portugalski dron rozpoznawczy Tekever AR3. Według Rosjan maszyna spadła w większości nienaruszona – uszkodzony został jedynie silnik – co umożliwi przeprowadzenie szczegółowych badań.

Wojna na Ukrainie. Pościg Rosjan za portugalskim dronem

Rosyjskie wojsko podało, że przechwycenie bezzałogowca było trudne. Dron miał wykonywać lot na wysokości około 2,5 km z prędkością 90–100 km/h, a pościg prowadzony przez rosyjski bezzałogowiec przechwytujący "Lis" trwał blisko 30 minut. Ostatecznie maszyna została zniszczona tuż przed wyczerpaniem baterii rosyjskiego drona.

Według państwowej agencji prasowej TASS bezzałogowiec został przekazany do instytutu badawczego, gdzie ma zostać poddany analizie technicznej.

Tekever AR3 to bezzałogowy statek powietrzny produkowany przez portugalską firmę Tekever. Ma rozpiętość skrzydeł blisko czterech metrów, waży około 25 kg i może utrzymywać łączność na dystansie do 230 km.

Spółka jest największym portugalskim eksporterem dronów na Ukrainę. W 2025 r. sprzedaż na ukraiński rynek przyniosła jej ponad 85 mln euro przychodów.

Informacje o zestrzeleniu i przekazaniu drona do badań pochodzą wyłącznie ze źródeł rosyjskich. Strona ukraińska nie odniosła się dotąd do tych doniesień.

Co się dzieje na froncie?

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich z końca lipca, Rosjanie kontynuują operacje pod Dobropolem, Konstantynówką i Łymanem, zaś Ukraińcy kontratakują na kierunkach nowopawliwskim i nowoołeksandriwskim.

"Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Konstantynówki i w niej samej. Trwają walki w północnej części aglomeracji, gdzie Ukraińcy mają wciąż utrzymywać pojedyncze punkty oporu. (...) Ukraińskie kontrataki na kierunkach nowopawliwskim i nowoołeksandriwskim przyniosły wprawdzie zdobycze lokalne, lecz nie doprowadziły do przełamania rosyjskiego ugrupowania" – czytamy w analizie.

Czytaj też:

Rosja: Atak ukraińskiego drona na zatłoczoną plażę. Wśród zabitych dzieci