Donos na TV Republika. "Ssie cycek, siedząc na dwóch stołkach"

Krzysztof Luft skierował do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oficjalną skargę dotyczącą emisji materiału w Telewizji Republika. Były członek KRRiT kwestionuje sposób promowania zegarka marki Nowrocky na antenie nadawcy. Zdaniem Lufta, sposób prezentacji produktu mógł naruszać przepisy regulujące emisję reklam oraz lokowanie produktu w programach telewizyjnych, dlatego domaga się on ukarania stacji.

Luft donosi na TV Republika. Olechowski: Polityczny cyngiel

"Na antenie @RepublikaTV nachalnie zachęcano do zakupu zegarka firmy Nowrocky, ewidentne naruszając przepisy. Zwłaszcza, że lokowanie produktu w publicystyce społeczno-politycznej jest w ogóle zakazane. Wysłałem do @KRRiT__ skargę na to wyjątkowo bezczelne naruszenie ustawy" – poinformował Luft na platformie X, załączając pismo do KRRiT.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef wydawców stacji.

"Bierze kasę z TVP w likwidacji, którą rząd Tuska przejął siłą przy pomocy policji i wprowadził w stan fikcyjnej likwidacji. Ssie cycek siedząc na dwóch stołkach, co nawet w tej upadłej instytucji budzi niesmak i pytania o konflikt interesów. Ale, kiedy można zaatakować @RepublikaTV jest pierwszy do wyznaczania "standardów" tak jak je rozumie" – napisał Jarosław Olechowski.

"Krzysztof Luft, konsultant dyrektora generalnego Telewizji Polskiej w likwidacji Tomasza Syguta oraz członek Rady Programowej TVP w likwidacji. W przeszłości brutalnie atakował fejkiem w kampanii wyborczej prezydenta @NawrockiKn i żądał – razem z rosyjskim ambasadorem w Polsce – wyrzucenia z TVP Info red. @michalrachon za to, że w swoim programie pokazał antyputinowski plakat. Niedoszły (dwukrotnie) poseł @Obywatelska_KO. Można odnieść wrażenie, że to polityczny cyngiel, który próbuje nasłać @KRRiT__ na Republikę żeby przypodobać się Tuskowi. Może trzeci raz da miejsce na liście wyborczej?" – dodał w swoim wpisie na X.

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