Zwrot ws. szczepień na odrę w USA. Sikorski: Za psychozą antyszczepionkową stała Rosja

Wpis Sikorskiego pojawił się jako komentarz do informacji dotyczącej Roberta F. Kennedy'ego Jr., sekretarza zdrowia USA, który po gwałtownym wzroście zachorowań na odrę zaapelował do Amerykanów o szczepienie dzieci.

Sikorski zabrał głos pod wpisem o Kennedym

– Rodzice powinni zaszczepić swoje dzieci przeciw odrze. Szczepionka przeciw odrze jest skuteczna – zapobiega zachorowaniu w około 97 proc. przypadków. Ludzie powinni się szczepić – apelował do Amerykanów kilka dni temu Robert F. Kennedy Jr. w programie "State of the Union" stacji CNN.

To pierwszy tak jednoznaczny apel Kennedy'ego od czasu objęcia stanowiska. Przez lata polityk był bowiem kojarzony z krytyką szczepień i podważaniem bezpieczeństwa preparatów ochronnych. "The Guardian" określa go jako jednego z najbardziej znanych amerykańskich sceptyków szczepień oraz osobę rozpowszechniającą dezinformację na temat szczepionek, w tym preparatu MMR przeciw odrze, śwince i różyczce.

Choć Sikorski nie wymienił Kennedy'ego z nazwiska, jego wpis został opublikowany właśnie pod informacją dotyczącą amerykańskiego sekretarza zdrowia. Minister nie ograniczył się przy tym do komentarza na temat samych szczepień, ale powiązał ruchy antyszczepionkowe z działalnością rosyjskich kont internetowych. "Przypominam, że sianie psychozy antyszczepionkowej zaczęły konta powiązane z Rosją, te same, które do dziś walczą z Ukrainą" – napisał.

Kennedy zmienia narrację

Apel sekretarza zdrowia padł w momencie największej fali odry w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat. Od początku 2026 roku potwierdzono już 2371 przypadków zakażenia – więcej niż w całym 2025 roku, gdy odnotowano ich 2289. W kraju wykryto 37 ognisk epidemicznych. Jedno z największych powstało w Karolinie Południowej, gdzie liczba zakażonych wzrosła do 789 osób. Spośród nich 695 nie było zaszczepionych, a tylko 20 przyjęło pełny cykl szczepień.

Równocześnie spada poziom wyszczepialności dzieci. Według danych CDC w roku szkolnym 2024/2025 wyniósł on 92,5 proc., podczas gdy jeszcze pięć lat wcześniej przekraczał 95 proc.

Odra wraca także do Europy i Polski

W styczniu 2026 roku Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że sześć państw europejskich utraciło status kraju wolnego od endemicznej transmisji odry. Są to Wielka Brytania, Hiszpania, Austria, Armenia, Azerbejdżan i Uzbekistan. Według WHO i UNICEF w 2024 roku w regionie europejskim odnotowano 127 350 przypadków choroby. To najwyższy wynik od 1997 roku.

W Polsce już w kwietniu Główny Inspektorat Sanitarny monitorował dziewięć ognisk odry, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. W ciągu kilku tygodni potwierdzono niemal 100 przypadków zakażenia – prawie trzykrotnie więcej niż w całym 2023 roku. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w 2023 roku pierwszą dawkę szczepionki MMR przyjęło 91,8 proc. dzieci, a drugą – 88,2 proc.

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