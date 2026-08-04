Zwrot ws. szczepień na odrę w USA. Sikorski: Za psychozą antyszczepionkową stała Rosja
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Zwrot ws. szczepień na odrę w USA. Sikorski: Za psychozą antyszczepionkową stała Rosja

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Wicepremier Radosław Sikorski
Wicepremier Radosław Sikorski Źródło: PAP / Marcin Gadomski
"Przypominam, że sianie psychozy antyszczepionkowej zaczęły konta powiązane z Rosją, te same, które do dziś walczą z Ukrainą" – napisał w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wpis Sikorskiego pojawił się jako komentarz do informacji dotyczącej Roberta F. Kennedy'ego Jr., sekretarza zdrowia USA, który po gwałtownym wzroście zachorowań na odrę zaapelował do Amerykanów o szczepienie dzieci.

Sikorski zabrał głos pod wpisem o Kennedym

– Rodzice powinni zaszczepić swoje dzieci przeciw odrze. Szczepionka przeciw odrze jest skuteczna – zapobiega zachorowaniu w około 97 proc. przypadków. Ludzie powinni się szczepić – apelował do Amerykanów kilka dni temu Robert F. Kennedy Jr. w programie "State of the Union" stacji CNN.

To pierwszy tak jednoznaczny apel Kennedy'ego od czasu objęcia stanowiska. Przez lata polityk był bowiem kojarzony z krytyką szczepień i podważaniem bezpieczeństwa preparatów ochronnych. "The Guardian" określa go jako jednego z najbardziej znanych amerykańskich sceptyków szczepień oraz osobę rozpowszechniającą dezinformację na temat szczepionek, w tym preparatu MMR przeciw odrze, śwince i różyczce.

Choć Sikorski nie wymienił Kennedy'ego z nazwiska, jego wpis został opublikowany właśnie pod informacją dotyczącą amerykańskiego sekretarza zdrowia. Minister nie ograniczył się przy tym do komentarza na temat samych szczepień, ale powiązał ruchy antyszczepionkowe z działalnością rosyjskich kont internetowych. "Przypominam, że sianie psychozy antyszczepionkowej zaczęły konta powiązane z Rosją, te same, które do dziś walczą z Ukrainą" – napisał.

Kennedy zmienia narrację

Apel sekretarza zdrowia padł w momencie największej fali odry w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat. Od początku 2026 roku potwierdzono już 2371 przypadków zakażenia – więcej niż w całym 2025 roku, gdy odnotowano ich 2289. W kraju wykryto 37 ognisk epidemicznych. Jedno z największych powstało w Karolinie Południowej, gdzie liczba zakażonych wzrosła do 789 osób. Spośród nich 695 nie było zaszczepionych, a tylko 20 przyjęło pełny cykl szczepień.

Równocześnie spada poziom wyszczepialności dzieci. Według danych CDC w roku szkolnym 2024/2025 wyniósł on 92,5 proc., podczas gdy jeszcze pięć lat wcześniej przekraczał 95 proc.

Odra wraca także do Europy i Polski

W styczniu 2026 roku Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że sześć państw europejskich utraciło status kraju wolnego od endemicznej transmisji odry. Są to Wielka Brytania, Hiszpania, Austria, Armenia, Azerbejdżan i Uzbekistan. Według WHO i UNICEF w 2024 roku w regionie europejskim odnotowano 127 350 przypadków choroby. To najwyższy wynik od 1997 roku.

W Polsce już w kwietniu Główny Inspektorat Sanitarny monitorował dziewięć ognisk odry, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. W ciągu kilku tygodni potwierdzono niemal 100 przypadków zakażenia – prawie trzykrotnie więcej niż w całym 2023 roku. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w 2023 roku pierwszą dawkę szczepionki MMR przyjęło 91,8 proc. dzieci, a drugą – 88,2 proc.

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Źródło: X / DoRzeczy.pl
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