"Grubo". Sikorski krótko skomentował słowa Morawieckiego o Kaczyńskim

Mateusz Morawiecki, były premier i lider stowarzyszenia "Rozwój Plus", był pytany w poniedziałek wieczorem w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim o swoje działania podczas pandemii COVID-19.

Morawieckiego zapytano o działania podczas pandemii COVID-19

Były szef rządu zauważył, że "ówcześni przywódcy Konfederacji chwalili wówczas nasze działania".

– Teraz są bardzo mądrzy, mówią "tego nie trzeba było robić, to trzeba było robić" – mówił Mateusz Morawiecki.

Ocenił, że "kiedy byliśmy przez Radę Medyczną popychani i przez bardzo wiele środowisk do wprowadzenia – uwaga – szczepień przymusowych w całej Polsce (…) po półtora roku mniej więcej od wybuchu pandemii (…) ja się przeciwstawiłem temu".

– Rada Medyczna rzuciła papierami i – uwaga – w kierownictwie politycznym wówczas naszym, w Prawie i Sprawiedliwości, były decyzje, żeby iść w kierunku szczepień obowiązkowych – ujawnił.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że "wówczas pani poseł Anna Kwiecień (odeszła z PiS i dołączyła do klubu parlamentarnego Rozwój Plus – red.) z moim wsparciem, zaproponowaliśmy wysłuchanie publiczne i wysłuchanie publiczne odbyło się z udziałem bardzo wielu organizacji, które były tym obowiązkowym szczepieniom przeciwne, a na to wysłuchanie nie przyszły podmioty, które skłaniały nas do tego i wtedy udało się obronić Polaków przed tymi przymusowymi szczepieniami".

Zdaniem Morawieckiego Kaczyński był za obowiązkowymi szczepieniami

Pytany o to, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński był wówczas za przymusowymi szczepieniami przeciwko COVID-19, Mateusz Morawiecki odpowiedział: "Tak, wtedy był za przymusowymi szczepieniami".

"Grubo". Sikorski krótko skomentował słowa Morawieckiego

Do słów Mateusza Morawieckiego odniósł się krótko wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

"Grubo" – napisał na platformie X.

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