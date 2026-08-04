11-latek na hulajnodze wjechał pod kombajn. Chłopiec nie żyje

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (3 sierpnia) w miejscowości Sypień w powiecie łowickim (woj. łódzkie).

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-latek z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo natychmiast podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik, kierujący kombajnem był trzeźwy.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są oględziny i inne czynności procesowe, które mają ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku.

Według relacji "Dziennika Łódzkiego", w akcję ratowniczą byli zaangażowani strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni, w tym załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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