Dramatyczny finał poszukiwań. Polak pochowany za granicą bez wiedzy rodziny

Zakończyły się trwające ponad rok poszukiwania Piotra Kuśmirka, poety i księgarza z Warszawy, który zaginął w marcu 2025 r.

Jak ustalono, mężczyzna zginął 13 marca 2025 r. w wypadku na terenie Słowacji i został tam pochowany, a jego bliscy przez wiele miesięcy nie wiedzieli o jego śmierci. Informacja dotarła do rodziny dopiero po zakończeniu procedury identyfikacji zwłok.

Jak przekazała asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, słowackie służby odnalazły ciało mężczyzny, jednak przez długi czas nie były w stanie ustalić jego tożsamości.

Dopiero badania DNA potwierdziły, że zmarłym jest poszukiwany Polak. Informacja została przekazana do Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, a następnie do funkcjonariuszy prowadzących poszukiwania i rodziny.

Ponad rok szukali Piotra. Od miesięcy spoczywał na słowackim cmentarzu

Piotr Kuśmirek ostatni raz był widziany 1 marca 2025 r. Po wyjściu z domu matki w powiecie sochaczewskim pojechał do Warszawy, gdzie wypłacił pieniądze z bankomatu.

Według ustaleń śledczych następnie udał się w kierunku południowej granicy Polski. Ostatni ślad po nim pochodził ze Słowacji z 9 marca 2025 r.

W poszukiwania mężczyzny zaangażowali się bliscy, policja oraz internauci. W mediach społecznościowych prowadzono profil poświęcony jego zaginięciu.

W opublikowanym w niedzielę komunikacie rodzina poinformowała o zakończeniu poszukiwań i podziękowała wszystkim osobom oraz instytucjom, które przez wiele miesięcy pomagały w odnalezieniu zaginionego.