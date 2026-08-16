Ukrainiec oskarża polską policję. Twierdzi, że został pobity

Mężczyzna został zatrzymany 15 lipca – moment po odebraniu od emerytki paczki z dużą kwotą pieniędzy. Następnie Ukrainiec częściowo przyznał się do oszustwa, przekonując, że pełnił jedynie rolę kuriera, który miał przewieźć gotówkę. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie.

Ukrainiec oskarża policję o pobicie

Według relacji podejrzanego, przed pierwszym przesłuchaniem kilku funkcjonariuszy miało uderzać go w twarz i szyję, gdy siedział z rękami skutymi za plecami. Mężczyzna utrzymuje ponadto, że w wyniku pobicia ogłuchł na jedno ucho. Portal Onet utrzymuje, że zdjęcia, do jakich dotarł, a które wykonano dwa dni po zatrzymaniu, pokazywały zaczerwienienia i zasinienia.

Policja stanowczo odpiera te zarzuty. Zlecone przez komendanta miejskiego postępowanie wewnętrzne nie wykazało, by funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia lub zastosowali niedozwoloną siłę. Policja podkreśla również, że zatrzymanemu towarzyszył tłumacz w trakcie wszystkich czynności.

Pobity Ukrainiec? Prokuratura bada sprawę

Sprawą zajmuje się jednak prokuratura. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów złożyła żona podejrzanego. Śledczy przesłuchali 34-latka, zabezpieczyli fotografie i zwrócili się o dokumentację medyczną z aresztu. Chcą również uzyskać nagrania z monitoringu komendy oraz listę funkcjonariuszy pełniących wówczas służbę. Postępowanie ma zostać przekazane innej jednostce prokuratury, aby zagwarantować jego bezstronność. Zainteresowało się nim także Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA.

Do sprawy odniósł się profil "Służby w Akcji", który zwrócił uwagę, że wewnętrzna kontrola policji nie potwierdziła zarzutów. Autorzy zaapelowali, by funkcjonariusze nie ponosili konsekwencji służbowych przed zakończeniem postępowania prokuratorskiego.

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