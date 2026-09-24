Ukrainiec zabił księdza. Minister przerywa milczenie

Sprawca został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala. Atak nożownika miał miejsce przed mszą św., która miała być sprawowana w kościele rektoralnym św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa przy Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej.

Ośrodek znajduje się na terenie Opactwa Benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu – powiedziała w rozmowie z KAI s. Barbara Dendor OSB, przełożona jarosławskiej wspólnoty benedyktynek. Według jej relacji na teren kościoła miał wtargnąć napastnik z 80-centymetrowym nożem. – Rozpoczął bójkę z jednym z kapłanów, którego ugodził – powiedziała s. Dendor.

Kosiniak-Kamysz: Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej przemocy

Do tragedii odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w jarosławskim Opactwie. Nie żyje jeden z zaatakowanych księży, kilka osób zostało rannych. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej przemocy" – napisał na portalu X szef MON. "Bliskim zmarłego księdza, całej wspólnocie Opactwa oraz wspólnocie Kościoła składam najszczersze wyrazy współczucia" – podkreślił.

Wicepremier zaznaczył, że sprawca jest w rękach służb. "Musi odpowiedzieć za swój czyn. Wszystkie okoliczności i motywy tej zbrodni zostaną dokładnie wyjaśnione – stanowczo wobec sprawcy, ale bez podsycania emocji i nienawiści" – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

"Będzie ukarany z całą surowością"

Wcześniej głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk.

"Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku" – napisał szef rządu na swoim koncie na platformie X.

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