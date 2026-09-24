"Wjechał do Polski z Niemiec". Nowe informacje o Ukraińcu z Jarosławia

W czwartek (24 września) na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem trzech księży i dwie osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł.

Sprawca, obywatel Ukrainy, został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Do tragedii doszło przed mszą św. w kościele św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa na terenie opactwa sióstr benedyktynek.

Ukrainiec zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. Nowe informacje z prokuratury

Prok. Bożena Hałasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu przekazała dziennikarzom nowe informacje o sprawcy.

– Czynu dopuścił się 31-letni mężczyzna. Mamy już potwierdzone, że jest to obywatel Ukrainy, który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski. Udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył – powiedziała.

Śledczy nie ustalili jeszcze, w jaki sposób mężczyzna dostał się na teren opactwa w Jarosławiu.

Kierwiński: Odpowie za ten czyn z całą surowością

"Ukrainiec, który dokonał morderstwa w Jarosławiu, jest w rękach Policji. Trwają z nim czynności śledczych. Odpowie za ten czyn z całą surowością polskiego prawa" – napisał w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Dodał, że osoby, które były świadkami tragedii, mogą liczyć na wsparcie psychologiczne na miejscu.

Wojewoda dementuje nieprawdziwą informację o śmierci drugiego księdza

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul przekazała na konferencji prasowej, że wśród poszkodowanych są trzej księża i dwie osoby świeckie.

Zdementowała pojawiające się w przestrzeni medialnej nieprawdziwe informacje o śmierci drugiego księdza. Jak dodała, duchowny żyje, jego stan jest ciężki.

Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz zapowiedział ogłoszenie w mieście żałoby, która potrwa do końca tygodnia.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Jarosławiu.

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