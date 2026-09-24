Atak nożownika w klasztorze. Reaguje prezydent Nawrocki

W czwartek (24 września) na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem trzech księży i dwie osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł.

Sprawca, obywatel Ukrainy, został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Do tragedii doszło przed mszą św. w kościele św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa na terenie opactwa sióstr benedyktynek.

"Z bólem przyjąłem wiadomość". Prezydent o ataku w Jarosławiu

"Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza, który padł ofiarą brutalnego ataku w jarosławskim Opactwie. Jego Bliskim i całej wspólnocie Opactwa składam wyrazy najgłębszego współczucia. Rannym ofiarom tego ataku życzę szybkiego powrotu do zdrowia" – napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki.

Podkreślił, że "wobec takich aktów państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa". Wskazał, że "zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju".

"Dzisiejszy atak wstrząsnął nami wszystkimi i wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Oczekuję, że właściwe służby szybko i dokładnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tej tragedii. Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom" – dodał prezydent.

"Wjechał do Polski z Niemiec". Nowe informacje o sprawcy

Prok. Bożena Hałasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu poinformowała, że czynu dokonał 31-letni obywatel Ukrainy, który w czwartek w godzinach nocnych wjechał do Polski z Niemiec.

– Udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył – powiedziała. Jak tłumaczyła, śledczy nie ustalili jeszcze, w jaki sposób mężczyzna dostał się na teren opactwa w Jarosławiu.

Wojewoda dementuje nieprawdziwą informację o śmierci drugiego księdza

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul przekazała na konferencji prasowej, że wśród poszkodowanych są trzej księża i dwie osoby świeckie.

Zdementowała pojawiające się w przestrzeni medialnej nieprawdziwe informacje o śmierci drugiego księdza. Jak dodała, duchowny żyje, jego stan jest ciężki.

Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz zapowiedział ogłoszenie w mieście żałoby, która potrwa do końca tygodnia.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Jarosławiu.

Czytaj też:

Burmistrz Jarosławia zarządził, żeby dzieci nie wypuszczać ze szkół. "Mieszkańcy są przestraszeni" Czytaj też:

Siostra zakonna ujawnia wstrząsające kulisy morderstwa w klasztorze Czytaj też:

"Wjechał do Polski z Niemiec". Nowe informacje o Ukraińcu z Jarosławia