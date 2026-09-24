Ukrainiec zaatakował Polaków w Jarosławiu. Tak zareagował Zełenski

Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest "wstrząśnięty" zbrodnią popełnioną w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu przez Ukraińca. Prezydent złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego księdza. Życzył również szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim, którzy ucierpieli w ataku.

"Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość" – wskazał Zełenski.

Atak nożownika

Do ataku doszło 24 września około godz. 9:30 na terenie opactwa benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy. Według wstępnych ustaleń ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z księży zmarł, a inny duchowny trafił do szpitala w ciężkim stanie. Przełożona jarosławskich benedyktynek s. Barbara Dendor przekazała, że do ataku doszło przed mszą świętą. Według jej relacji napastnik wtargnął na teren kościoła z około 80-centymetrowym nożem.

Ambasada Ukrainy zabiera głos

Ambasador Ukrainy w Polsce wydał oświadczenie w związku z tragicznymi wydarzeniami w Jarosławiu. Placówka potępiła przemoc, złożyła kondolencje bliskim ofiary i podziękowała polskim służbom. Zaapelowała również, by tragedia nie stała się przyczyną kolejnej przemocy. "Stanowczo potępiamy brutalny atak, do którego doszło 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Uważamy wszelkie przejawy przemocy za niedopuszczalne" – przekazała ambasada. "Szczególnie bolesne jest to, że do tej tragedii doszło w miejscu, które powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia" – dodano.

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