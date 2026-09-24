Ukrainiec zaatakował nożem w klasztorze. Nie żyje ksiądz, są ranni

Podkarpacka policja poinformowała, że wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło przed południem na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu.

31-letni Ukrainiec zaatakował w klasztorze w Jarosławiu

31-latek, obywatel Ukrainy, ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Mężczyzna został zatrzymany. Poszkodowani trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 9:30. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kilkanaście minut wcześniej, ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, w tym trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami.

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Nie żyje ksiądz. Ranni trafili do szpitala

Według informacji Radia Eska, łącznie pięć osób zostało rannych. To czterech mężczyzn i kobieta. Jednego z księży nie udało się uratować.

Burmistrz Jarosławia mówi o ataku terrorystycznym

Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz zabrał głos w sprawie ataku Ukraińca w komunikacie na Facebooku.

– Wszystkie nasze placówki podległe są również w kontakcie z wojewodą. Podobnie się dzieje też w placówkach, które podlegają staroście – powiedział.

Dodał, że "chcemy poinformować wszystkich pracowników, żeby zachowali szczególną ostrożność, żeby wiedzieli, że dzisiaj miało miejsce takie zdarzenie w Jarosławiu, prawdopodobnie atak terrorystyczny".

– Teraz musimy zachować ostrożność, żeby się to nie powtórzyło – podkreślił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.

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