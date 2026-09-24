Atak Rosji. Jest alert RCB

Na sytuację zareagowało polskie lotnictwo, które operuje w przestrzeni powietrznej RP. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego.

RCB apeluje do Polaków o zachowanie spokoju

"Uwaga! Alert RCB. UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak zaznaczyło RCB, alert został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Ze względu na zagrożenie, w polskiej przestrzeni powietrznej operują jednostki lotnictwa, których celem jest monitorowanie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych regionów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty.

Kolejny taki przypadek. Poderwano polskie myśliwce

Z kolei w środę rano, w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę, polskie wojsko poderwało myśliwce, a RCB wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego.

"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – poinformowało o godz. 7:10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – napisano.

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