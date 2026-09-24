Siostra zakonna ujawnia wstrząsające kulisy morderstwa w klasztorze

W czwartek (24 września) na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła.

Sprawca, obywatel Ukrainy, został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Atak nożownika na terenie opactwa. 31-letni Ukrainiec zatrzymany

Atak nożownika miał miejsce przed mszą św., która miała być sprawowana w kościele rektoralnym św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa przy Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej.

Ośrodek znajduje się na terenie Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu – powiedziała w rozmowie z KAI s. Barbara Dendor OSB, przełożona jarosławskiej wspólnoty benedyktynek.

Według jej relacji na teren kościoła miał wtargnąć napastnik z 80-centymetrowym nożem. – Rozpoczął bójkę z jednym z kapłanów, którego ugodził – powiedziała s. Dendor.

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– Zaatakowane zostały też kolejne osoby, w tym, ks. Stanisław, który zmarł w szpitalu. Jeden z kapłanów, ks. Marek, wyszedł z konfesjonału, próbując zaradzić sytuacji. Został również zaatakowany i przebywa w szpitalu stanie ciężkim – dodała zakonnica.

S. Dendor nie była świadkiem zdarzenia. W kościele nie były też obecne w tym czasie żadne inne siostry benedyktynki. – Jesteśmy jednak na terenie opactwa, jesteśmy sąsiadami. To jest cios również w nas – podkreśliła siostra przełożona.

Siostry prowadzą ośrodek dla uchodźców z Ukrainy

Benedyktynki zapewniają, że wszystkie dzieci z prowadzonego przez siostry przedszkola są bezpieczne. Na miejscu funkcjonuje także ośrodek dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz stwierdził we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, że w opactwie doszło do ataku terrorystycznego.

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