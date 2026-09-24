Kaczyński: Ta sprawa musi zostać dogłębnie wyjaśniona przez służby

Atak nożownika na klasztor w Jarosławiu wstrząsnął opinią publiczną. 31-letni mężczyzna z Ukrainy ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Jedna z zaatakowanych osób zmarła. Sprawca został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala.

Tragedia wywołała wiele komentarzy. Oprócz kondolencji, coraz częściej zaczynają pojawiać się wezwania do wyjaśnienia okoliczności ataku. Głos w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Tragedia w klasztorze w Jarosławiu, do której nigdy nie powinno dojść. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego kapłana, jego bliskim i całej wspólnocie. Modlę się również o zdrowie i życie rannych" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Kaczyński domaga się także, aby sprawą zajęły się służby. W szczególności wyjaśnienia wymaga, czy napastnik działał samodzielnie czy na czyjeś zlecenie.

"Ta sprawa musi zostać dogłębnie i bez żadnych przemilczeń wyjaśniona przez służby. Musimy poznać dokładny przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy, okoliczności jego pobytu w Polsce oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wcześniej znajdował się w zainteresowaniu jakichkolwiek służb" – napisał prezes PiS i dodał, że "bezpieczeństwo ludzi w Polsce musi być absolutnym priorytetem państwa. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego".

Atak nożownika na klasztor

Atak nożownika miał miejsce przed mszą św., która miała być sprawowana w kościele rektoralnym św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa przy Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej.

Ośrodek znajduje się na terenie Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu – powiedziała w rozmowie z KAI s. Barbara Dendor OSB, przełożona jarosławskiej wspólnoty benedyktynek.

Według jej relacji na teren kościoła miał wtargnąć napastnik z 80-centymetrowym nożem. – Rozpoczął bójkę z jednym z kapłanów, którego ugodził – powiedziała s. Dendor.

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