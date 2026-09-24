"Doczeka się postępowania karnego". Europoseł o prezesie TK

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski – jak przekazał Trybunał Konstytucyjny – działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął w czwartek postępowanie, mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

"Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – podkreślono.

Europoseł KO: Święczkowski uporczywie narusza prawo

Do działalności Trybunału Konstytucyjnego i jego prezesa odniósł się w czwartek na antenie Radia Zet europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

– Można by powiedzieć, nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka, bo wcześniej czy później pan prezes Święczkowski doczeka się odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego i karnego – podkreślił polityk.

Zdaniem deputowanego do PE, Bogdan Święczkowski "uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z Konstytucją, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków".

– Te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje, tylko potwierdzają, że jego znajomość Konstytucji to jest mniej więcej taka, jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa PiS Kaczyńskiego – powiedział Budka.

Budka: Święczkowski broni rękami i nogami tego TK, by nie wrócił do konstytucyjnej roli

Europoseł KO uważa, że kroki wykonane przez prezesa TK "to jest takie rozpaczliwe blokowanie Trybunału". – Przypomnijmy, że pan Święczkowski to jest "wiceziobro", to jest człowiek, który był politycznie drugą osobą w prokuraturze po Zbigniewie Ziobrze – twierdził deputowany do Parlamentu Europejskiego.

– Został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli – dodał Borys Budka.

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