Seria pożarów na VII Zjazd PZPR
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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Seria pożarów na VII Zjazd PZPR

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Znaczek PZPR. Zdj. ilustracyjne
Znaczek PZPR. Zdj. ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Komuniści z reguły skrzętnie ukrywali wszelkiego rodzaju katastrofy, gdyż najlepszemu z ustrojów nic złego nie mogło się wydarzyć.

Ponadto podanie wyników śledztwa do publicznej wiadomości groziło ujawnieniem zaniedbań i lekceważenia norm bezpieczeństwa, co mogło zakończyć się wybuchem społecznego niezadowolenia.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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