Seria pożarów na VII Zjazd PZPR

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Komuniści z reguły skrzętnie ukrywali wszelkiego rodzaju katastrofy, gdyż najlepszemu z ustrojów nic złego nie mogło się wydarzyć.
Ponadto podanie wyników śledztwa do publicznej wiadomości groziło ujawnieniem zaniedbań i lekceważenia norm bezpieczeństwa, co mogło zakończyć się wybuchem społecznego niezadowolenia.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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