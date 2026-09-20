Seria pożarów na VII Zjazd PZPR

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Komuniści z reguły skrzętnie ukrywali wszelkiego rodzaju katastrofy, gdyż najlepszemu z ustrojów nic złego nie mogło się wydarzyć.

Ponadto podanie wyników śledztwa do publicznej wiadomości groziło ujawnieniem zaniedbań i lekceważenia norm bezpieczeństwa, co mogło zakończyć się wybuchem społecznego niezadowolenia.