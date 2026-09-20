Kto stoi za rewolucją w Kościele? Co by o niej powiedzieli dawni papieże?

Jest to zapis rozmowy, a właściwie rozmów, jakie z profesorem Markiem Kornatem na temat historii Kościoła, przeprowadził redaktor Tomasz Kolanek. Rzecz jest pod wielu względami godna polecenia i to nie tylko ze względu na opowieść o dawnej historii papiestwa. Najciekawsze diagnozy i opinie profesora Kornata dotyczą bowiem tego, co można by nazwać starciem Kościoła i współczesności, walki XIX i XX-wiecznych papieży z rodzącym się wtedy i coraz silniejszym modernizmem. Ważną częścią rozważań jest też ocena obecnej sytuacji Kościoła po Soborze Watykańskim II i pytanie na ile to co obserwujemy obecnie może zostać uznane za przejaw ciągłości, a na ile kolejne pontyfikaty, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich, oddalają nas od stałej i niezmiennej Tradycji.

Dla Czytelników dorzeczy.pl przygotowałem obszerne fragmenty mojego „Posłowia” do tej książki. Napisałem je ponad rok temu, tuż po wyborze nowego papieża Leona XIV, kiedy kształt jego pontyfikatu dopiero się zarysowywał. Mam osobliwe wrażenie, że teraz, po ponad roku, zawarte w moim tekście tezy, podobnie zresztą jak opinie profesora Kornata w całej książce, tylko zyskały na aktualności.

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„Znamy faktycznie do tej pory jedną prawdziwie programową wypowiedź Leona XIV, a więc jego wystąpienie do kolegium kardynałów z 10 maja 2025 roku. Dowiadujemy się z niego, że przyjmując imię „Leon” kardynał Prevost nawiązał właśnie do Leona XIII, ale przede wszystkim, może wyłącznie do jego encykliki „Rerum novarum”.(…)Amerykański papież nie wymienił żadnego z dogmatycznych dokumentów Leona XIII – choćby omawianych w książce „Quod apostolici muneris” czy „Immortale Dei”, do których chętnie dołożyłbym „Libertas” i „Satis cognitum”, ale stwierdził – można chyba uznać, że jest to jego najważniejsze przesłanie, że chciałby „abyśmy wspólnie, dzisiaj, odnowili nasze pełne przylgnięcie do tej drogi, którą już od dziesięcioleci podąża Kościół powszechny w ślad za Soborem Watykańskim II”.