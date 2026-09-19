Spotkanie było czasem wspólnej modlitwy, formacji i Eucharystii. Pielgrzymi uczestniczyli w katechezie, modlitwie różańcowej na sanktuaryjnych dróżkach oraz Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Chudzio.

Ks. Paweł Knurek, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Tarnowcu powitał pielgrzymów i przedstawił zebranym najważniejsze informacje dotyczące sanktuarium, jego historii i duchowego znaczenia, a także przybliżył obecnym postać i przesłanie figury Matki Bożej Zawierzenia.

Ponad 1000 osób na pielgrzymce Róż Żywego Różańca

Następnie zgromadzeni wysłuchali katechezy ks. dr. Czesława Goraja, diecezjalnego moderatora Róż Żywego Różańca. W wygłoszonej katechezie ks. Goraj przypomniał, że jubileusz 200-lecia Żywego Różańca jest okazją do ponownego odkrycia wartości tej modlitwy i roli wspólnot różańcowych w Kościele. Nawiązał do bł. Pauliny Jaricot, która potrafiła połączyć modlitwę z konkretnym działaniem na rzecz misji i Kościoła. Podkreślił, że różaniec jest modlitwą biblijną, prostą i pokorną, a jednocześnie ma prowadzić do przemiany życia: „W czasie modlitwy różańcowej medytujemy Ewangelię, cytujemy Ewangelię i stajemy się ludźmi ewangelicznymi”. Szczególne znaczenie mają słowa „teraz i w godzinę śmierci naszej”, bo właśnie teraz człowiek podejmuje decyzje kształtujące jego życie, a w godzinie śmierci powierza się ostatecznie Bogu.

O godz. 11.00 rozpoczęła się wspólna modlitwa różańcowa. Uczestnicy zgromadzenia wyszli na plac wokół sanktuarium, gdzie modlili się na dróżkach różańcowych. Modlitwie przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. W modlitwie uczestniczyli członkowie Róż Żywego Różańca z różnych parafii diecezji rzeszowskiej, a także pozostali pielgrzymi zgromadzeni tego dnia w Tarnowcu.

Zwieńczeniem spotkania była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Chudzio, biskupa koadiutora diecezji rzeszowskiej. Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Nikodem Rybczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin. W homilii przypomniał, że Maryja zawsze prowadzi człowieka do Jezusa i nigdy nie zatrzymuje uwagi na sobie. Jej wskazanie z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” staje się programem życia każdego chrześcijanina – słuchać Chrystusa, ufać Jego słowu i wprowadzać je w codzienność. Szczególne miejsce w homilii zajęła modlitwa różańcowa. Ks. Rybczyk nawiązując do słów św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, zwrócił uwagę, że różaniec nie może być jedynie bezmyślnym powtarzaniem słów, ale ma prowadzić do głębszego spotkania z Jezusem i Maryją oraz do przemiany serca.

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