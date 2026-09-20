System kaucyjny w Biedronce. Nowe zasady już od poniedziałku
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Ekonomia

System kaucyjny w Biedronce. Nowe zasady już od poniedziałku

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Biedronka, zdjęcie ilustracyjne
Biedronka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
Od poniedziałku 21 września vouchery wydawane klientom Biedronki za zwrot opakowań objętych systemem kaucyjnym będą ważne przez 120 dni zamiast dotychczasowych 30 dni.

Biedronka podała, że decyzja jest efektem analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu. Sieć oceniła, że wydłużenie terminu pozwoli klientom swobodniej zdecydować, kiedy wykorzystają voucher, i ograniczy presję związaną ze zbliżającym się terminem jego ważności.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi zasadami minimalny termin ważności bonów kaucyjnych wynosi 30 dni, jednak okres ten nie jest jednolicie określony dla wszystkich sklepów i operatorów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wcześniej prace nad wydłużeniem i ujednoliceniem terminu ważności takich bonów. Resort prowadzi w tej sprawie analizy, które mają zakończyć się we wrześniu.

Zwrot butelek i puszek w Biedronce wydłużony

Jak przekazała Biedronka, od początku działania systemu kaucyjnego klienci zwrócili w jej sklepach ponad 1,5 mld opakowań. Każdego dnia w punktach zwrotu sieci oddawanych jest blisko 10 mln opakowań. W systemie działa obecnie blisko 3900 recyklomatów przy sklepach Biedronka.

Średnio na jeden wydawany voucher przypadają 24 opakowania, a jego przeciętna wartość wynosi 12 zł. Rekordowy pojedynczy zwrot odnotowano w lipcu w Biedronce w Warlubiu, gdzie klient oddał 1503 opakowania i otrzymał voucher o wartości 751,50 zł.

System kaucyjny ma prawie rok

System kaucyjny obejmuje opakowania po napojach, za które przy zakupie pobierana jest kaucja zwracana po oddaniu pustego opakowania w punkcie zbiórki. Kaucja za butelki PET i puszki wynosi 50 groszy, a za objęte systemem butelki szklane – 1 zł.

Wydłużenie ważności voucherów przez Biedronkę jest kolejną zmianą dotyczącą praktycznego funkcjonowania systemu, który w Polsce zaczął działać w październiku 2025 r.

Według najnowszych badań, ponad 80 proc. Polaków aktywnie korzysta lub planuje korzystać z systemu kaucyjnego. 10,4 proc. ankietowanych nie zamierza zwracać opakowań objętych kaucją.

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System kaucyjny startuje w Polsce od października 2025 r.
Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
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