System kaucyjny w Biedronce. Nowe zasady już od poniedziałku

Biedronka podała, że decyzja jest efektem analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu. Sieć oceniła, że wydłużenie terminu pozwoli klientom swobodniej zdecydować, kiedy wykorzystają voucher, i ograniczy presję związaną ze zbliżającym się terminem jego ważności.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi zasadami minimalny termin ważności bonów kaucyjnych wynosi 30 dni, jednak okres ten nie jest jednolicie określony dla wszystkich sklepów i operatorów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wcześniej prace nad wydłużeniem i ujednoliceniem terminu ważności takich bonów. Resort prowadzi w tej sprawie analizy, które mają zakończyć się we wrześniu.

Zwrot butelek i puszek w Biedronce wydłużony

Jak przekazała Biedronka, od początku działania systemu kaucyjnego klienci zwrócili w jej sklepach ponad 1,5 mld opakowań. Każdego dnia w punktach zwrotu sieci oddawanych jest blisko 10 mln opakowań. W systemie działa obecnie blisko 3900 recyklomatów przy sklepach Biedronka.

Średnio na jeden wydawany voucher przypadają 24 opakowania, a jego przeciętna wartość wynosi 12 zł. Rekordowy pojedynczy zwrot odnotowano w lipcu w Biedronce w Warlubiu, gdzie klient oddał 1503 opakowania i otrzymał voucher o wartości 751,50 zł.

System kaucyjny ma prawie rok

System kaucyjny obejmuje opakowania po napojach, za które przy zakupie pobierana jest kaucja zwracana po oddaniu pustego opakowania w punkcie zbiórki. Kaucja za butelki PET i puszki wynosi 50 groszy, a za objęte systemem butelki szklane – 1 zł.

Wydłużenie ważności voucherów przez Biedronkę jest kolejną zmianą dotyczącą praktycznego funkcjonowania systemu, który w Polsce zaczął działać w październiku 2025 r.

Według najnowszych badań, ponad 80 proc. Polaków aktywnie korzysta lub planuje korzystać z systemu kaucyjnego. 10,4 proc. ankietowanych nie zamierza zwracać opakowań objętych kaucją.

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