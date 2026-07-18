Problemy z systemem kaucyjnym. Coraz więcej skarg na zwrot butelek i puszek

Jak podaje TVN24, najczęściej reklamacje dotyczą sytuacji, w których butelkomaty nie przyjmują opakowań mimo widocznego oznaczenia systemu kaucyjnego. Część klientów skarży się również na konieczność oczekiwania na interwencję pracowników sklepu lub odsyłanie do innych punktów zbiórki.

Polacy skarżą się na system kaucyjny

GIOŚ odnotował łącznie 104 zgłoszenia i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego, oraz cztery skargi na działania kontrolne wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wobec podmiotu zobowiązanego do prowadzenia systemu kaucyjnego

Resort klimatu przypomina, że opakowania objęte systemem muszą być puste, niezgniecione i posiadać czytelny kod kreskowy oraz oznaczenie systemu kaucyjnego. Zwrot kaucji nie wymaga okazania paragonu, a sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 mają obowiązek przyjmowania opakowań objętych systemem.

Zwrot butelek i puszek

System kaucyjny działa w Polsce od października 2025 r., a od początku 2026 r., po zakończeniu okresu przejściowego, na rynku dominują napoje w opakowaniach objętych kaucją. Za butelki plastikowe i puszki pobierana jest kaucja w wysokości 50 gr, a za butelki szklane wielokrotnego użytku – 1 zł.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Unia Centrum) pytana, czy system kaucyjny nie spowoduje wzrostu cen, zaprzeczyła dodając, że "to będzie taki koszt migrujący w naszym portfelu, a nie wydatek". – Kaucja, która będzie od nas pobierana, ona będzie do nas wracać – argumentowała.

Zapytana wprost, kto zarobi na systemie kaucyjnym i czy zyskają na tym sklepy wielkopowierzchniowe kosztem małych, Hennig-Kloska stwierdziła, że "przede wszystkim zyska środowisko i nasze zdrowie".

Według najnowszych badań, ponad 80 proc. Polaków aktywnie korzysta lub planuje korzystać z systemu kaucyjnego. 10,4 proc. ankietowanych nie zamierza zwracać opakowań objętych kaucją.

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