Jak zrobiono z Polaków śmieciarzy

Bohater z Krakowa zebrał 3388 butelek i odebrał 1700 złotych!” – taką grafikę, utrzymaną w triumfalnym tonie, udostępniła w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Przedstawicielka Centrum zachwala 15-letniego Wiktora, który „pomógł sprzątać okolice Bulwarów Wiślanych”. „Wykorzystał to, że od kilku miesięcy, po raz pierwszy w historii Polski, opłaca się zbierać opakowania, które dotychczas nazywaliśmy odpadami. Teraz to surowce, które ponownie przetwarzamy. Jak informują media, Wiktor w półtora miesiąca zebrał aż 3388 butelek z kaucją. W sklepie otrzymał za to paragony wartości 1700 złotych. Jest bohaterem! Wspieranie czystego środowiska po prostu się opłaca. Korzyści z tego jest o wiele więcej niż tylko wypłata kaucji. Brawo!” – ogłasza minister.