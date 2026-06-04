Bruksela alarmuje ws. polskich emerytur. KE poucza rząd

Komisja Europejska poucza, że w ciągu ostatnich 20 lat spadła w Polsce relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia. Wskazania Brukseli to część tzw. wiosennego pakietu Semestru Europejskiego 2026. KE co roku publikuje dokumenty dotyczące koordynacji polityk gospodarczych i społecznych UE.

Bruksela przekonuje, że Polska musi podjąć działania "mające na celu zapewnienie adekwatności i stabilności systemu emerytalnego, w tym poprzez podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego, rozwiązanie problemu ubóstwa emerytalnego kobiet i osób samozatrudnionych oraz reformę specjalnych systemów emerytalnych".

Zalecenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska instruuje państwa członkowskie, że te powinny działania osłonowe mające chronić społeczeństwa przed wzrostem energii "miały charakter tymczasowy i koncentrowały się na wsparciu najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kontekście bardziej ograniczonej przestrzeni fiskalnej".

Komisja Europejska zwraca Polsce uwagę, że powinna podjąć kroki, aby ograniczyć zbyt wysoki deficyt. Zaleca też lepsze i bardziej oszczędne wydawanie pieniędzy publicznych, zwiększenie liczby źródeł dochodów z podatków, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów podatkowych oraz działania mające zapewnić emerytury na bardziej odpowiednim i stabilnym poziomie.

Polacy coraz później przechodzą na emeryturę

Dane ZUS pokazują, że Polacy coraz później decydują się na przejście na emeryturę. W roku 2004 średni wiek rozpoczęcia pobierania świadczeń emerytalnych wynosił 56,8 lat. W roku 2024 średnia wzrosła do 62,7 lat.

"Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że świadczenia mogą nie wystarczyć do zaspokojenia ich potrzeb. Stąd stały wzrost liczby osób dobrowolnie oszczędzających na emeryturę" – czytamy na pierwszej stronie wtorkowego wydania gazety.

ZUS podpowiada, jak otrzymać wyższe świadczenie

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

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