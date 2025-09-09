Jak otrzymać wyższą emeryturę? ZUS podpowiada

W Polsce wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że dla osoby w wieku 60 lat każde 100 tys. zł na koncie ZUS to 375,38 zł miesięcznej emerytury. W wieku 65 lat to już 452,90 zł.

"Aby otrzymać emeryturę na poziomie minimalnej (1 878,91 zł), 60-latek musi zgromadzić nieco ponad 500 tys. zł, natomiast 65-latek osiągnie ten sam poziom świadczenia przy kapitale mniejszym o ok. 80 tys. zł" – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek (9 września).

Waloryzacja i składki ZUS

Systematyczne odkładanie pieniędzy w ZUS oznacza, że większość zgromadzonej kwoty na koncie i subkoncie będzie pochodzić nie z samych składek, lecz z waloryzacji.

Według Zakładu obecnie 60-latek pobiera świadczenie przeciętnie przez 22,2 roku, a 65-latek – przez 18,4 roku. To o 18-20 proc. dłużej niż w 1999 r. "Wydłużanie trwania życia powoduje, że za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8–9 proc. niższe świadczenie niż w chwili, gdy ZUS rozpoczął przyznawanie i wypłatę emerytur z nowego systemu" – napisano.

Podkreślono, że zwiększenie świadczenia poprzez wydłużenie aktywności zawodowej wynika z trzech czynników: dodatkowe składki z pracy powiększają sumę zgromadzonych środków, kolejne waloryzacje składek pomnażają kapitał emerytalny, prognozowany czas wypłaty emerytury jest krótszy, co podnosi wysokość miesięcznego świadczenia.

ZUS wskazał, że na końcowym etapie kariery zawodowej to waloryzacja ma większy wpływ na wysokość emerytury niż składki. "Przykładowo, mężczyzna urodzony w 1959 r., z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej, który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r., ale przepracował dodatkowy rok, zyskał świadczenie wyższe o 19,1 proc. Zamiast 3882 zł otrzyma 4623 zł" – czytamy.

Coraz więcej emerytów pracuje

Z danych ZUS wynika, że liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie. W 2014 r. na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszło 67,6 proc. uprawnionych – częściej mężczyźni (73,8 proc.) niż kobiety (62,1 proc.).

Na koniec czerwca 2025 r. spośród 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym 989,9 tys. odprowadzało składki na ubezpieczenie emerytalne – to o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ciągu dekady (2015-2024) liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o ponad połowę, podczas gdy populacja wszystkich emerytów zwiększyła się tylko o jedną czwartą. Wśród pracujących emerytów dominowały kobiety (58,1 proc.).

