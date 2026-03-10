Flagi UE obowiązkowo. Opozycja przeciwko rządowej regulacji

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by na salach sądowych w całej Polsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej flagi była umieszczana także flaga Unii Europejskiej.

Flaga Unii Europejskiej przymusowo na salach rozpraw polskich sądów

Wymóg ten nie będzie obowiązkowy jedynie wtedy, kiedy pomieszczenia będą zbyt małe na dodatkowy element wnętrza. Zmiana dotyczyć ma to posiedzeń jawnych, jak i rozpraw. Resort chce w ten sposób podkreślić sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wydawanie wyroków w imieniu RP oraz "unaocznić", że polskie sądy orzekają także w oparciu o prawo Unii Europejskiej.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 4,42 mln zł. z pieniędzy podatników. Projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z regulacją dyrektorzy sądów do dnia 1 maja 2026 r. mają zapewnić takie wyposażenie pomieszczeń sądowych, w których odbywają się posiedzenia jawne lub rozprawy. Do wyposażenie będzie około pięciu tysięcy sal.

Błaszczak: Fałszywe nadawanie rangi

Forsowaną zmianę krytykują partie opozycyjne, w tym PiS i Konfederacja. W krótkim wpisie przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zwrócił uwagę na dwa aspekty zagadnienia. Chodzi o marnotrawienie pieniędzy podatników oraz usilne wpychanie unijnej symboliki w kolejną instytucję, która powinna być wyłączną domeną krajową.

"Rząd Tuska ogranicza środki na wynagrodzenia dla szeregowych pracowników sądów (o obiecywanych w kampanii podwyżkach w ogóle mogą zapomnieć), a jednocześnie chce przeznaczyć 4 mln zł na… «flagi UE w każdej sali posiedzeń». To nie tylko marnotrawienie publicznych pieniędzy, ale fałszywe nadawanie prawu unijnemu tej samej rangi, co prawu polskiemu z najważniejszym aktem prawnym, jakim jest Konstytucja RP" – napisał na platformie X wiceprezes PiS.

