Ministerstwo forsuje kuriozalną regulację. Chodzi o wyposażenie polskich sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by na salach sądowych w całej Polsce, umieszczane były obok godła Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej flagi była umieszczana także flaga Unii Europejskiej. Wymóg ten nie będzie obowiązkowy jedynie wtedy, kiedy pomieszczenia będą zbyt małe na dodatkowy element wnętrza.

Jak informuje portal prawo.pl, zmiana dotyczyć ma to posiedzeń jawnych, jak i rozpraw. Resort chce w ten sposób podkreślić sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wydawanie wyroków w imieniu RP oraz "unaocznić", że polskie sądy orzekają także w oparciu o prawo Unii Europejskiej.

Podatnicy mają zapłacić, a dyrektorzy sądów wyposażyć sale

Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 4,42 mln zł. z pieniędzy podatników. Projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest obecnie na etapie opiniowania.

Zgodnie z regulacją dyrektorzy sądów do dnia 1 maja 2026 r. mają zapewnić takie wyposażenie pomieszczeń sądowych, w których odbywają się posiedzenia jawne lub rozprawy. Do wyposażenie będzie około pięciu tysięcy sal.

Konfederacja: Polska nie potrzebuje w sądach flag UE

Forsowaną zmianę krytykuje Konfederacja. "Co za farsa. Ministerstwo Sprawiedliwości Waldemara Żurka zamiast usprawniać pracę sądów przygotowało projekt, by od 1 maja w salach sądowych obowiązkowo musiały być umieszczone flagi Polski i Unii Europejskiej obok godła państwowego!" – czytamy na profilu partii w mediach społecznościowych.

"Po co zajmować się potrzebnymi reformami, które poprawiłyby działanie sądów, prawda? Lepiej zajmować się takimi bzdurami, a Polacy niech dalej męczą się ze źle działającym wymiarem sprawiedliwości i czekają wiele lat na wyroki" – komentuje działanie resortu sprawiedliwości.

Konfederacja apeluje, by skoncentrować wysiłki władzy na dążeniach do większej efektywności polskich sądów. "Trzeba odrzucić tę unijną, propagandową farsę i skupić się w pełni na efektywności tej instytucji, bo Polska nie potrzebuje w sądach unijnych symboli, lecz szybkiego i sprawiedliwego ich działania" – apeluje.

facebookCzytaj też:

KO chce karać za znieważanie flagi UE. W projekcie możliwa nawet kara więzieniaCzytaj też:

Śmiszek wskazał otwarcie, jaka jest jego flaga