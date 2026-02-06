KO chce karać za znieważanie flagi UE. W projekcie możliwa nawet kara więzienia

Politycy KO wracają do pomysłu, który w 2019 roku przedstawili w Sejmie działacze nieistniejącej już Nowoczesnej. Według informacji RMF FM w klubie Koalicji Obywatelskiej zapadła decyzja, żeby wrócić do projektu, ale nieco go zmodyfikować.

– Chcemy objąć symbol UE ochroną prawną, ale nie zamierzamy tego zrównywać z flagą Polską. W świetle prawa międzynarodowego symbole państwowe podlegają ochronie prawnej, ale Unia Europejska nie ma osobowości prawnej państwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na napisanie ustawy – powiedział rozgłośni jeden z polityków KO.

Jak czytamy, prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej pozytywnie rozpatrzyło już projekt, który następnie został skierowany do konsultacji w kancelarii premiera z ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem. Gdy ten zapozna się z proponowanymi przepisami, wówczas zapadnie decyzja, kiedy i w jakim ostatecznie kształcie ustawa trafi do Sejmu.

5 tys. zł grzywny, a nawet więzienie

W projekcie ustawy "O symbolach Unii Europejskiej i ich ochronie" przewidziano sankcje za niewłaściwe użycie symboli: za publiczne wykorzystanie symboli UE w sposób rażąco niezgodny z ustawą (np. komercyjnie lub reklamowo, naruszając powagę symboli): grzywna do 5000 zł albo nagana; za umyślne przeszkadzanie w należytym eksponowaniu symboli UE podczas uroczystości: grzywna do 2000 zł albo nagana.

RMF FM wskazuje, że autorzy projektu zastanawiają się także nad wprowadzeniem do ustawy kary za publiczne znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie symboli UE na równi z symbolami państw obcych. Za to grozi kara ograniczenia wolności, a także pozbawienie wolności do roku.

– Widzieliśmy, co działo się w przeszłości. Krystyna Pawłowicz nazywała unijną flagę "szmatą", a Grzegorz Braun kradł tę flagę, deptał po niej i palił. W świetle prawa pozostają bezkarni. To musi się zmienić, aby w przyszłości móc uniknąć podobnych zdarzeń – zauważa jeden z posłów KO.