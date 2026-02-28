Eksplozja w Dubaju. Słup dymu nad miastem
Świat

Eksplozja w Dubaju. Słup dymu nad miastem

Eksplozja w Dubaju. Słup dymu nad miastem
Eksplozja w Dubaju. Słup dymu nad miastem Źródło: X
W Dubaju doszło do eksplozji. Nad luksusową dzielnicą Dubai Marina unosi się słup dymu. Wcześniej nad miastem przechwycono irańskie pociski.

Jak relacjonują świadkowie, na skutek upadku fragmentu zestrzelonej irańskiej rakiety płonie pięciogwiazdkowy hotel na Palma Dżamira. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju. Jest popularna wśród turystów. Miejsce to znajduje się blisko najwyższego wieżowca świata – Burdż Chalifa. Władze zdecydowały o ewakuacji pracowników i turystów z tego budynku.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia i filmy, na których widać kłęby dymu unoszące się nad zabudową Dubai Marina, czyli jednej z najbardziej znanych i ekskluzywnych części miasta. Lokalne służby dotychczas nie podały żadnych szczegółów dotyczących przyczyn wybuchu, uszkodzeń infrastruktury oraz ewentualnych ofiar. Wcześniej informowano o przechwyceniu nad Dubajem irańskich pocisków.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły zamknięcie przestrzeni powietrznej. W stolicy kraju, Abu Zabi, słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się dym. Władze nie ujawniły przyczyn wybuchów. Nie wiadomo też, jak długo będą obowiązywały restrykcje.

W sobotę Polskie Linie Lotnicze LOT zawróciły samolot z Warszawy do Dubaju. "Z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" – poinformował we wpisie na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X
