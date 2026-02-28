Eksplozja w Dubaju. Słup dymu nad miastem

Jak relacjonują świadkowie, na skutek upadku fragmentu zestrzelonej irańskiej rakiety płonie pięciogwiazdkowy hotel na Palma Dżamira. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju. Jest popularna wśród turystów. Miejsce to znajduje się blisko najwyższego wieżowca świata – Burdż Chalifa. Władze zdecydowały o ewakuacji pracowników i turystów z tego budynku.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia i filmy, na których widać kłęby dymu unoszące się nad zabudową Dubai Marina, czyli jednej z najbardziej znanych i ekskluzywnych części miasta. Lokalne służby dotychczas nie podały żadnych szczegółów dotyczących przyczyn wybuchu, uszkodzeń infrastruktury oraz ewentualnych ofiar. Wcześniej informowano o przechwyceniu nad Dubajem irańskich pocisków.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły zamknięcie przestrzeni powietrznej. W stolicy kraju, Abu Zabi, słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się dym. Władze nie ujawniły przyczyn wybuchów. Nie wiadomo też, jak długo będą obowiązywały restrykcje.

W sobotę Polskie Linie Lotnicze LOT zawróciły samolot z Warszawy do Dubaju. "Z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" – poinformował we wpisie na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

