PLL LOT odwołują loty do Izraela. Samolot do Dubaju zawrócony

"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie, wszystkie rejsy PLL LOT do i z Tel Awiwu w tym okresie zostaną odwołane. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej" – przekazał w sobotę za pośrednictwem platformy X Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Aktualizacja: z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" – poinformował w kolejnym wpisie rzecznik PLL LOT.

Izrael i USA zaatakowały Iran

Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły w sobotę ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że amerykańska armia rozpoczęła "poważne operacje bojowe" w Iranie. – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił Trump na nagraniu, które opublikował na platformie Truth Social. Podkreślił, że Stany Zjednoczone "zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy".

– Zniszczymy ich rakiety i przemysł rakietowy. Zniszczymy ich marynarkę wojenną i sprawimy, że ich regionalni sojusznicy nie będą mogli już destabilizować regionu i reszty świata. Zapewnimy, że nigdy nie będą mieli broni atomowej – oświadczył prezydent USA. Stwierdził również, że Stany Zjednoczone mogą ponieść straty, w tym wśród żołnierzy, ale jest to poświęcenie dla "lepszej przyszłości".

Izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Al-Dżazira podała, że w konflikt wciągnięte zostały kolejne kraje. Powołując się na katarskiego urzędnika, stacja przekazała, że Katar zestrzelił irańską rakietę. Ministerstwo Obrony Kataru potwierdziło, że irański pocisk został przechwycony przez system obronny Patriot. W reakcji na tę sytuację, Katar zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Równolegle Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły zamknięcie przestrzeni powietrznej.

